Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesmekte Zorlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesmekte Zorlanıyor

Geniş Video İzle

Osmaniye'de emekli vatandaşlar, yüksek maliyetler nedeniyle Kurban Bayramında kurban kesmekte zorlandıklarını belirtiyor. Emekliler, düşük maaşlarının geçimlerini sağlamakta yetersiz olduğunu ve kurban kesmeye ekonomik olarak güç yetiremediklerini ifade ediyorlar.

17.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de emekli vatandaş Ali Karagöl, "Emekliyim, 12 bin lira maaş alıyorum ne kurbanı? Kurbanın kenarından geçemem. Biz 40 sene çalışmışız emekli olmuşuz, kötülük mü ettik devlete, hizmet etmişiz arkadaş alıyorsun 12 bin lira. Hiç olmazsa 25- 30 bin lirada bizim ki olsun ne olur? Biz de aç kalmayalım. Kimin bacağına yapışalım açız diye? Vermiyor kimse 1 kuruş" dedi.

Osmaniye'de emekliler yaklaşan Kurban Bayramında kurban kesmelerinin çok zor olduğunu ifade ettiler.

Şevket Arslan şunları söyledi:

"Ben emekliyim, 11 bin lira para alıyorum ben ama geçinemiyorum. Niye geçinemiyorum çünkü her şey pahalı. Her şey pahalı onun için 11 bin lira yetmiyor. Zor durumdayız. Kurbanı tahmin ediyorum biz oğlumla beraber ortaklaşa bir tane normal bir kurban alabiliriz. Daha önce güzel bir kurban kesiyordum o da 7 bin lira. Kurban alıyor kesiyorduk. Geçen sene 7 bin liraya aldık şimdi 14- 15 bin lira olmuş, öyle duydum. Ancak oğlumla bir tane alırız o da 60 kilogram."

"KİMİN BACAĞINA YAPIŞALIM?"

Başka bir emekli Ali Karagöl ise şunları söyledi:

"Emekliyim, 12 bin lira maaş alıyorum ne kurbanı? Kurbanın kenarından geçemem. Borca alırsam alırım yoksa neyle alacağım? Biz 40 sene çalışmışız emekli olmuşuz, kötülük mü ettik devlete, hizmet etmişiz arkadaş alıyorsun 12 bin lira. Hiç olmazsa 25- 30 bin lirada bizim ki olsun ne olur? Biz de aç kalmayalım. Kimin bacağına yapışalım açız diye? Vermiyor kimse 1 kuruş. Kurban da ne yapacağım? Başımı alıp çıkıp Zorkun'a (yayla) kaçacağım, 3 gün sonra geleceğim. Kesemedim tabii ki utanacağım ben de."

Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesmekte Zorlanıyor
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kurban, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesmekte Zorlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:12:30. #1.13#
SON DAKİKA: Emekliler Kurban Bayramında Kurban Kesmekte Zorlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement