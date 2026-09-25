Emekliler Sinop, Artvin, Hopa ve Bilecik Bozüyük'te zam ve adalet için eylem yaptı - Son Dakika
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Emekliler Sinop, Artvin, Hopa ve Bilecik Bozüyük'te zam ve adalet için eylem yaptı

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Emekliler Sinop, Artvin, Hopa ve Bilecik Bozüyük\'te zam ve adalet için eylem yaptı
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Sinop, Artvin, Hopa ve Bilecik Bozüyük'te bir araya gelen emekliler, maaşların yaşanabilir seviyeye çıkarılmasını ve 2023'te memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmasını istedi. İntibak yasası ve emeklilikte adalet talepleri de dile getirildi.

(ARTVİN/SİNOP/BİLECİK) - Emekliler; Sinop, Artvin, Hopa ve Bilecik'in Bozüyük ilçesinde alanlara çıktı. "Hak ve geçim" talepleriyle sokaklara çıkan emekliler, maaşların yaşanabilir seviyeye çıkarılmasını ve memurlara verilen seyyanen zammın emekli maaşlarına da yansıtılmasını istedi. Emekliler ayrıca intibak yasası ve emeklilikte adalet taleplerini de dile getirdi.

DİSK/Dev Emekli-Sen Sinop Şubesi, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve hak kayıplarını protesto etti. Açıklamada, kamu çalışanlarına verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması eleştirilirken, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade edildi. Emeklilerin alım gücünün düştüğü, SSK ile BAĞ-KUR emeklilerinin de zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı. Kapsamlı bir intibak yasası çıkarılması, emeklilerin sağlık giderleri üzerindeki yükün azaltılması ve emeklilikte adalet sağlanması talep edildi.

Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Artvin Şubesi, memur emeklilerine 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen zammın yansıtılmamasına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. BES Artvin Şube Başkanı Sinan Arslan tarafından yapılan açıklamada, seyyanen zam uygulamasının memur emeklileri açısından yarattığı gelir kaybına dikkat çekilerek, Anayasa Mahkemesi'ne "adalet" çağrısı yapıldı.

"SEYYANEN ZAM TÜM EMEKLİLERE VERİLMELİDİR"

Artvin'in Hopa ilçesinde sokağa çıkan emekliler, maaşların yaşanabilir seviyeye çıkarılması ve tüm emeklilere seyyanen zam yapılması talebinde bulundu. Tüm Emekliler Sendikası adına konuşan Muhammet Oral, emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Oral, 2023'te memur maaşlarına yapılan 8 bin 77 TL'lik seyyanen ödemenin memur emeklilerine yansıtılmadığını ifade etti. Oral, "Seyyanen zam tüm emeklilere verilmelidir. Maaşlarımız yaşanacak seviyeye çıkarılmalıdır" dedi.

"EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNMEK İMKANSIZ HALE GELMİŞTİR"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Birleşik Emekliler Sendikası ile Tüm Emekliler Derneği üyeleri, maaş ve özlük haklarına ilişkin taleplerini dile getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Tüm Emekliler Derneği Bilecik Başkanı Ramazan Peker, emekli maaşlarıyla temel ihtiyaçların karşılanmasının giderek zorlaştığını söyledi. Peker, 15 Temmuz 2023'te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanması gerektiğini savundu. Seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışan memur ile emekli arasındaki maaş farkının açıldığını belirten Peker, "Sadece emekli maaşıyla geçinmek; barınma, giyim, sağlık ve gıda harcamalarını karşılamak imkansız bir hale gelmiştir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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