Emeklilerden 2025 Maaşına Tepki

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(VAN) - DİSK Emekli Sen Van Şubesi, 2025 yılı için belirlenen emekli maaşı oranına tepki gösterdi.

DİSK Emekli Sen Van Şubesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Ahmedi Hani Parkı'nda basın açıklaması yapıldı.

Emekliler adına Enver Özkaçmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz"

"Bugün emeklilerin çok büyük bölümü asgari ücretin ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Emeklileri bir ülkede belirlenen en düşük ücret tutarından daha düşük aylıklara mahküm etmek, kimsenin haddine değildir. Bir kez daha söylüyoruz: En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde belirlenmelidir. Yapılması gereken en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde olmak üzere tüm emekli aylıklarının asgari ücret zammı oranında artırılmasıdır.

Bu ülkenin yurttaşlarının kaderi, ne uluslararası sermaye çevrelerinin ne de sarayın iki dudağı arasına terk edilemez. Bu ülkenin yurttaşları için açlık, yoksulluk sefalet kader değildir. Vakit işçisi, emekçisi, emeklisi, kadını ve erkeği, genci ve yaşlısı ile el ele omuz omuza ayağa kalkma vaktidir. Alacakaranlıkta okul yollarına düşen torunlarımızla uyanacağız. Alacakaranlıkta evine ekmek götürmek için mesaiye başlayan çocuklarımızla evlerimizden çıkacağız. Sokakları, meydanları, meclis kapılarını emeklilerin evi yapacağız. Ekonomik krizin faturasını krizi yaratanlara ödeteceğiz. Emeğin, demokrasinin, eşitliğin ülkesini inşa edeceğiz. Emeğimizin, alın terimizin karşılığına alıncaya dek direnecek; 2025 yılını bu iktidarın gidiş yılı ilan edeceğiz."

"Sandık gününü bekliyoruz"

Emekli aylıklarının hesabını sandıkta soracaklarını belirten Emekli-Sen Van İl Başkanı Timur Sayyiğit de şunları söyledi:

Zulümden başka hiçbir şey yapmadığınızı unutmadık unutmayacağız. Utanın emekliler sadece verdikleri yıllarca ödedikleri primin hakkını istiyorlar. Biz sizden sadaka istemiyoruz. Verdiğiniz o sadaka gibi ücreti alın başınıza çalın. Biz size iade ediyoruz. Eğer sizde utanma duygusu varsa ki vicdan zaten yok o verdiğiniz 2 bin TL'lik parayı da geri alıp başınıza çalarsanız. Bir emekliye 14 bin 469 lira veriyorsunuz. Utanmanız gerekir siz bu parayı çocuk ve torunlarınıza harçlık veriyorsunuz. Siz bu parayla ayakkabı alıyorsunuz. Ama emekliyi 14 bin 469 lirayla 4 kişilik aileye 1 ay geçinin diyorsunuz. Buda sizin utancınızdır.

Bütün bunların hesabı gün geldiği zaman hep birlikte emekliler, emekçiler, yoksullar, olarak bu ülkede kardeşliği barışı huzuru seven herkes olarak bir araya gelerek sandık gününü bekliyoruz. Sandık gününde bu hesabı sizden ağır bir şekilde soracağız. Emeklinin emekçinin cebine hırsız dadanmış biz o hırsızı tespit etmişiz. Ancak hesap sormayacağız o hırsızı da bırakmayacağız günü geldiği zaman emekliler, yoksullar, köylüler olarak kardeşliği pekiştirmek isteyen bu ülkenin huzurunu barışını isteyen herkes sandık gününü bekliyor ve o gün o hırsızdan hesabını soracağız."