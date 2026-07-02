Emeklilerden Açıklama: Açlık Sınırının Altında Yaşıyoruz - Son Dakika
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Emeklilerden Açıklama: Açlık Sınırının Altında Yaşıyoruz

02.07.2026 23:38
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Artvin'de emekli örgütleri, yetersiz enflasyon rakamları nedeniyle protesto düzenledi.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde emekli örgütleri ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Ardanuç Şube Başkanı Azmi Yavuz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek, "Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır" dedi.

DİSK Emekli-Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası ve Emekliler Birleşik Platformu, Artvin'in Ardanuç ilçesinde emeklilerin taleplerine ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi.

Ardanuç Halk Pazarı girişinde yapılan açıklamayı Tüm Emeklilerin Sendikası Ardanuç Şube Başkanı Azmi Yavuz okudu. Açıklamaya çok sayıda emekli de destek verdi.

Yavuz, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin emeklilerin yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin yıllardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağındaki yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir. Emekliler artık torunlarına harçlık vermeyi değil, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi düşünür hale gelmiştir."

"BU TABLO BİR KADER DEĞİLDİR"

Emeklilerin yaşadığı sorunların ekonomi politikalarının sonucu olduğunu savunan Yavuz, "Bu tablo bir kader değildir. Bu tablo, yıllardır uygulanan sermaye yanlısı ekonomi politikalarının sonucudur. AKP iktidarı döneminde sosyal güvenlik sistemine ve emeklilere milli gelirden ayrılan pay azaltılmış, emeklilerin bütçeden aldığı pay sürekli geriletilmiştir. 'Ülke büyüyor' denilirken emekliler yoksullaşmış, üretilen zenginlik ise bir avuç sermaye çevresine aktarılmıştır" dedi.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Yavuz, emeklilere ve sosyal güvenlik sistemine ayrılan kamu kaynaklarının artırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Emekli aylıklarının düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri, bütçeden ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan emeklilere ve sosyal güvenlik sistemine yeterli kamu kaynağı ayrılmamasıdır. Türkiye'de emekliler ve sosyal güvenlik için ayrılan kamu kaynaklarının oranı, hızla OECD ülkeleri ortalamasına, ardından da Avrupa ülkeleri düzeyine çıkarılmalıdır. Emeklilerin insanca yaşayabilmesinin, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesinin ve yaşlılıkta gelir güvencesinin sağlanmasının başka bir yolu yoktur."

"EMEKLİLİK BİR LÜTUF DEĞİLDİR"

İktidarın kaynak yetersizliği gerekçesini kabul etmediklerini belirten Yavuz, kaynakların adil dağıtılmadığını söyledi. Yavuz, "Emeklilerin kurtuluşu birliktedir. Haklarımızı ancak ortak mücadeleyle kazanabiliriz. Birleşik Emekli Hareketi büyüyecek, emeklilerin sesi daha gür çıkacaktır. Emeklilik bir lütuf değildir. Emeklilik, yıllarca çalışılarak kazanılmış, bedeli peşin ödenmiş anayasal ve sosyal bir haktır" diye konuştu.

Basın açıklaması, katılımcıların "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Artvin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Açıklama: Açlık Sınırının Altında Yaşıyoruz - Son Dakika

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