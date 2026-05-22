Emeklilerden Dilekçe Kampanyası

22.05.2026 10:00
Ortaca'da emekliler, Anayasa Mahkemesi'ne 'Bir Milyon Dilekçe' kampanyasına destek verdi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şubesi üyeleri, seyyanen zam talebiyle başlatılan Anayasa Mahkemesi'ne yönelik "Bir Milyon Dilekçe" kampanyasına destek verdi. Emekliler, Ortaca Adliyesi'ne giderek hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

Açıklamayı yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Ortaca Şube Başkanı Cihan Kaya, "Emekli Yargıtay Hakimi ve Onursal üyesi Sayın Seyfettin Çilesiz'in seyyanen zam konusunda açtığı dava, halen Anayasa Mahkemesi komisyonlarında inceleme aşamasındadır. Emekliler olarak bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesini, dosyanın öncelikli olarak görüşülüp karara bağlanmasını istiyoruz. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne yönelik başlatılan 'Bir Milyon Dilekçe' kampanyasına katılıyoruz. Herkes emeklinin gücünü ve haklı mücadelesini görmelidir." dedi.

Memur emeklisi Kaya, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen zammın, aynı yasal mevzuata tabi olmalarına rağmen emeklilere uygulanmadığını belirterek, bunun Anayasa'nın eşitlik, sosyal hukuk devleti ve ayrımcılık yasağı ilkelerini ihlal ettiğini söyledi. Kaya, "O dönem 8 bin 77 TL olan seyyanen zam, katsayı artışlarıyla bugün aylık yaklaşık 23 bin TL'ye ulaştı. Emeklilerin toplam kaybı ise yaklaşık 800 bin TL." diye konuştu.

Kaya, hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayarak, sosyal medyada davanın reddedildiğine dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Seyyanen zam mücadelesi hukuki olarak sürüyor" ifadelerini kullanan Kaya, tüm emeklileri Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe vermeye çağırdı. Kaya, "Haklarımızdan, emeğimizden ve insanca yaşam talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA

