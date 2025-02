Emeklilerden Diyanet'e Tepki

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Diyanet İşleri Başkanlığının emekliye ve asgari ücretliye fitre verilebileceğine ilişkin fetvasını eleştiren DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, "Diyanet'in fetvası emeklinin gerçekten ne durumda olduğunun bir gösteresidir. Diyanet'in bizlere acımasını istemiyoruz. Biz emekliler olarak sadaka ve fitreyi reddediyoruz" dedi.

Alo 190 Diyanet fetva hattının, fitrenin kimlere verilebileceğine ilişkin soruya, "Ramazan ayında fitre asgari ücretli ya da emekli maaşı alan birinin geçinemediğini düşünüyorsanız, yan geliri yoksa evi kiraysa ya da evi varsa bile yakıtını vs. ödeyemiyorsa verebilirsiniz" cevabı üzerine DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Hatice Kılıç, emeklilerin rencide edildiğini söyledi.

Emeklilerin insanca yaşayacak bir ücret talep ettiğini ifade eden Kılıç, "İçinde bulunduğumuz bu yaşam koşulları da yoksulu daha yoksul; dul, yetim, emekli, asgari ücretliyi tükenme noktasına getirmiştir" diye konuştu.

"İçinde bulunduğumuz yaşam koşulları yoksulu daha yoksul yapmıştır"

Hatice Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Türkiye'nin kalkınması için yıllarını vermiş, yaşamın her alanında emeğimizle çalışıp primlerimizi ödemiş, emekli olunca da anayasal hakkımız olan insanca bir yaşamın için gereğini yerine getirmiş insanlarız. Ancak ülkemizde hem emeklilik hem de emeklilerin insanca bir yaşam sürmesi giderek zorlaşmaktadır. Emekliler ve onların hak sahipleri 16,4 milyonu aşan sayılarıyla en önemli toplumsal guruplardan birini oluşturuyor ve ne yazık ki büyük sıkıntılar çekiyor. İçinde bulunduğumuz bu yaşam koşulları da yoksulu daha yoksul; dul, yetim, emekli, asgari ücretliyi tükenme noktasına getirmiştir. Her gün her şeye zam gelerek alım gücünün yok edildiği, gereksinimiz olan temel gıdalara dahi erişemediğimiz ve sadece açlığımızı giderebilmek için mücadele etmeye çalıştığımız çok zor günler yaşıyoruz. Elektrik, doğal gaz iyice uçtu. Geçinemeyen milyonlarca insanız. Bir yandan baskılar, konuşanı, yazanı, sesini yükseltenin tutuklanması açık ceza evine dönmüş ülke konumunda vatanımız.

"Emeklileri rencide ettiler"

Önümüz ramazan biliyoruz ki daha fazla zamlar gelecek. Diyanet'in, emekliye ve asgari ücretliye fitre verebilirsiniz fetvası emeklinin gerçekten ne durumda olduğunun bir göstergesidir. Emekli ve çalışanlar bir kez daha rencide edilmiştir. Diyanet'in birçok bakanlıktan daha fazla aldığı bütçeden feragat edip emeklilere ve asgari ücretliye verilmesini istemesi uygun olanıdır. Bizler hiçbir zaman sadaka değil hakkımız olanı istedik ve hep bunun için mücadele verdik.

"Emekliler olarak sadaka ve fitreyi reddediyoruz"

Fitreye muhtaç hale gelmememiz için, adil paylaşım, hakça bölüşüm, vergide adalet, 3600 ek göstergenin tekrar yasallaşması, sağlıktaki katkı paylarının alınmaması, eşit ve bilimsel eğitim, alım gücünün yükseltilmesi, kullanmadığımız yollardan ve köprülerden para alınmaması. Diyanet sesimize ses vererek tüm bu yokluğun ve yoksulluğun, açlığın, pahalılığın, insanların çığlıklarını dile getirmesini diliyoruz. Komşusu açken, kendisi tok yatan bizden değildir. Talebimiz insanca yaşamaya yetecek ücret. Diyanet'in bizlere acımasını istemiyoruz. Biz emekliler olarak sadaka ve fitreyi reddediyoruz."