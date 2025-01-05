Emeklilerden TÜİK'e Tepki - Son Dakika
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Emeklilerden TÜİK'e Tepki

BES Malatya Başkanı Göktaş, emekli maaşları ile enflasyon verilerini eleştirerek halkın sorunlarını vurguladı.

05.01.2025 14:04
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(MALATYA)- Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, TÜİK'in enflasyon verilerine ve emekli maaş zam oranlarına tepki gösterdi. Göktaş, "Çay-simit hesabı yaparak, din, iman, vatan, millet edebiyatı yaparak iktidara gelenler, söylediklerinin tam aksini yapmışlardır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptılar" ifadelerini kullandı.

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Göktaş, şunları söyledi:

"AKP iktidarının 23. yılına girdik. Çeyrek asırdır bu halkın şans verdiği hükümetin, biz emekliler, dul, yetimler ve asgari ücretliler için geldiğimiz nokta göstermektedir ki bu iktidar, halkın sorunlarına ve sıkıntılarına derman olmadığı gibi, her geçen gün yaşamımızı daha da zorlaştırmaktadır. Çay-simit hesabı yaparak, din, iman, vatan, millet edebiyatı yaparak iktidara gelenler, söylediklerinin tam aksini yapmışlardır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaptılar. Gelir ve yaşam standartları bakımından dünyanın en kötüsü olduk. 23 yıllık AKP iktidarında ne fakirin karnı doydu ne de zenginin gözü doydu.

"Sayın Cumhurbaşkanımız saraydan bakınca haklı olabilir"

En acısı, hükümetin ve bağlı olduğu kurumların, bu ülkeye 30- 40 yıl çalışmış, vergisini, primini ödemiş halkıyla bu şekilde dalga geçmesidir. Bu durum, emekli, dul ve yetimleri derinden üzmektedir. Halbuki AKP, 23 yıldır bu yoksul halkın oylarıyla iktidarda kaldı. Bunu kendi halkına ihanet ve vefasızlık olarak görüyoruz. En üzücü olanı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Emekliyi, asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirmedik' demesidir. Saraydan bakınca haklı olabilir. Kendi milletinden bu kadar uzak olunca, nereden bilebilir halkın aç ve açıkta olduğunu? Nereden bilebilir verdikleri emekli maaşının ev kirasını karşılamadığını? Nereden bilsin Sayın Cumhurbaşkanımız, emeklinin 60 yaşından sonra yaşına göre iş aradığını, inşaatlarda çalıştığını, bulaşık yıkadığını, amelelik yaptığını, akşamları pazarcılar dağıldıktan sonra çürük sebze-meyve artıklarını topladığını? Nereden bilsin emeklinin yaşamak için o yaştan sonra çalışmak zorunda olduğunu ve yaş geçtikçe kimsenin iş vermek istemediğini?

Kendi halkının çektiği sefaletten bu kadar habersiz atanmış veya seçilmiş milletvekilleriyle bu emekliler rahata ve huzura çıkmayacaktır; bu, açıkça ortaya çıkmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizden tek talebimiz, bir yüzükle bugünlere gelmiş biri olarak, bir gün olsun bu emeklileri, fakirleri, asgari ücretlileri mutlu edecek bir karar almanızdır. Biz de halk olarak sevinelim, mutlu olalım, 'Bizi düşünen bir Cumhurbaşkanımız varmış' diyelim. Bu şartlarda yaşayan emeklilerin, asgari ücretlilerin duasını beklemek boşunadır.

"Gerçek enflasyon rakamlarından uzak bu açıklamalar kabul edilemez"

TÜİK'in doğru olmadığı açık olan verileriyle 6 aylık enflasyonu yüzde 15.76, Aralık ayında ise yüzde 1.03 olarak açıklaması, emeklileri derinden üzmüştür. Gerçek enflasyon rakamlarından uzak bu açıklamalar kabul edilemez. Fakirin iliklerine kadar hissettiği enflasyona çare bulunmadıkça yüzde 100 zam yapsanız bile, 2-3 ay sonra aynı alım gücüne dönülecektir. Asgari ücretlinin bu artışı sonrasında, emeklinin hali ne olacaktır? 12 bin 500 TL maaş alan emekli, asgari ücretin artışından sonra daha da yükselecek enflasyon karşısında nasıl yaşamaya devam edecektir?"

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Malatya, Yerel, Zam, Son Dakika

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