Emeklilerden, Kırıkkale Belediye Önal'a "Pazar Desteği" Teşekkürü

(KIRIKKALE) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Kırıkkale Şube Başkanı Zekeriya Aytekin, Kırıkkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Emekliye Pazar Desteği" uygulaması dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Önal'a teşekkür etti.

Kırıkkale'nin geçmişte bir sanayi kenti olduğunu, günümüzde ise emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller arasında yer aldığını belirten Aytekin, Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 70 bininin Kırıkkale'de yaşadığını ifade etti. Emeklilerin ekonomik sorunlarını en iyi bilen belediye başkanlarından birinin Ahmet Önal olduğunu vurgulayan Aytekin, açlık sınırının altında maaş alan emeklilerin rahatlatılması amacıyla başlatılan pazar desteğinin önemli bir sosyal destek olduğunu dile getirdi.

Aytekin açıklamasında, söz konusu desteğin ilerleyen süreçte artırılarak devam edeceğine dair inanç taşıdıklarını belirterek, "Emekliler adına yapılan bu ekonomik pazar desteği bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

Belediyenin etkin ve özverili bir çalışma yürüttüğünü gördüklerini kaydeden Aytekin, "Emeklilere yönelik bu destekten dolayı başta Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Önal olmak üzere emeği geçen herkese, emekliler ve derneğimiz yönetimi adına saygı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.