Emeklilere Yüksek İkramiye Tepkisi - Son Dakika
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Emeklilere Yüksek İkramiye Tepkisi

BES Malatya Başkanı Göktaş, emekli ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirterek yasal güvence istedi.

10.03.2025 22:27
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(MALATYA)- Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, emekli İkramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına tepki gösterdi. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada,"Bayram yardımları iki dini ve bir milli bayramda olmak üzere emeklinin bir maaş tutarında olmalıdır ve yardım değil de kamu işçisi gibi ikramiye olarak kanunla güncellenmelidir. Siyasi iktidarın inisiyatifine vicdanına bırakılmamalıdır." İfadelerini kullandı.

Emekli İkramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına bir tepki de Malatya'dan geldi. Birleşik Emekliler Sendikası (BES) Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, Emeklilerin gelirleri, siyasi iktidarın inisiyatifine ve TÜİK'in gerçek dışı verilerine bırakılmamalıdır" dedi.

Göktaş, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri, yıllar içinde enflasyon karşısında hızla erimiş ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmekten uzak kalmıştır. 2025 yılında 4 bin TL olarak belirlenmiştir. Ancak, Türk lirasının değer kaybı ve emekli maaşlarının alım gücünün düşmesi göz önüne alındığında, bu artış yeterli olmaktan uzaktır. Özellikle depremzede emekliler için ek destekler sağlanmalıdır. Bayram ikramiyeleri, milli bayramlarda da ödenmeli ve kamu işçilerine verilen ikramiyeler gibi yasal güvence altına alınmalıdır. Emeklilerin gelirleri, siyasi iktidarın inisiyatifine ve TÜİK'in gerçek dışı verilerine bırakılmamalıdır.

"Emekliler, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir"

Bugün emekliler, hak ettikleri maaşın üçte birine mahkum edilmiş, artan yaşam maliyetleri karşısında zor durumda bırakılmıştır. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi özel günlerde masrafların arttığı bir dönemde, emeklilerin bayram sevincini yaşayabilmesi sağlanmalıdır. Ancak, mevcut koşullarda emekliler ne oruçlarını huzur içinde tutabilmekte ne de bayramlarını aileleriyle rahatça geçirebilmektedir.

Bizleri ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakanları, haklarımızı gasp edenleri ve bayramda torunlarımıza harçlık veremeyecek hale getirenleri asla affetmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Emekliler, 23 yıldır bu ülkenin yönetimine destek vermiştir. Ancak, bugünkü ekonomik koşullar altında emekliler, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir."

Kaynak: ANKA

Malatya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilere Yüksek İkramiye Tepkisi - Son Dakika

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