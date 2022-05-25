Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı - Son Dakika
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Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı

25.05.2022 12:35
Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünde emekliliğe ayrılan 9 personel teşekkür plaketi ile uğurlandı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünde emekliliğe ayrılan 9 personel teşekkür plaketi ile uğurlandı.

Kurumdan emekli olan personeller için plaket takdim töreni yapıldı. Kurumda yapılan törende İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, kendilerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diledi ve ihtiyaçları olduğunda her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Konuşmanın ardından emekli personellere plaketleri Korkmaz tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı
Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı
Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürü, Karahisar, Emekli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliliğe ayrılan personeller plaketle uğurlandı - Son Dakika


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