Emekliye özel indirimli bilet anlaşması sağlandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Emekliler Derneği Şubesi ile otobüs işletmesi emeklilere özel indirimli yolcu biletleri için imza attı.
Çaycuma bölgesinde yeni hizmete başlayan otobüs işletmesi ile Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi indirim anlaşması imzalandı. TÜED Çaycuma Şube Başkanı Nizamettin Eyidoğan; " Derneğimize kayıtlı emekli, üyelerimizin derneğimize ait üyelik kartlarını beyan etmeleri halinde bakmakla yükümlü aile bireyleri dahil Ankara 80 TL, İstanbul 130 TL fiyatla yolculuk yapabileceklerdir. Uygulamadan yararlanacak üyelerimizin derneğimize ait üye kartlarını göstermeleri yeterli olacaktır" dedi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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