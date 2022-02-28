Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval - Son Dakika
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Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval

28.02.2022 11:47
Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval

Kütahya'nın Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa Ramazan Seval seçildi.

Kütahya'nın Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Genel Kurulu'nda başkanlığa Ramazan Seval seçildi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan kongrede, Ramazan Seval ve Tahsin Dağdeviren'in listeleri yarıştı. Yapılan seçimler sonunda geçerli 286 oyun 162'sini alan Ramazan Seval Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olurken, Tahsin Dağdeviren 124 oy aldı. 8 oy geçersiz sayıldı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İbrahim Tumbay, Ozan Tuncel, Rıdvan Göksu, Ali Küpeli, Gültekin Çelik ve Halil Kasal seçildi. - KÜTAHYA

Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval
Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Ramazan Seval - Son Dakika


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