Emet Göletinden ilçeye sağlıklı içme suyu geliyor

Emet Göletinden ilçeye gelecek olan sağlıklı içme suyu için arıtma tesisi ve temiz su deposu kaba inşaatların tamamlandığı bildirildi.

Bu yıl evlerde Sorgun Göledinden gelecek sağlıklı dağ suyunun akacağını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Yıllardır Emet ilçemizin problemlerinin en başında yer alan ve Emet Göleti, alt yapı modernizasyonu, su depoları yapımı ve sağlıklı dağ suyu için arıtma tesisi yapımı sürüyor. Emet Yeniceköy Sorgun mevkiinde yapımı tamamlanan göletin yanı sıra 16 kilometre isale hattı tamamlandı. Şimdi ise suyu arıtmak için tesis ve temiz su deposu yapımı çalışmalarında kaba inşaatları tamamlanma aşamasına geldi.

"Evlerde sağlıklı dağ suyu akmaya başlayacak"

AK Parti iktidarının insan odaklı hizmetler çerçevesinde halkın sağlıklı içme suyuna kavuşması adına tabiri caizse dağların delindiğini ifade eden Başkan Hüseyin Doğan," Yenice sorgun mevkiinde barajdan saniyede 70 litre su alınıp suyun oksijenleneceği kaskata girdikten sonra arıtmada filtreler sayesinde arıtılacak sonrasında 500 metreküplük içme suyu temiz su deposunda depolanacak. Suyun depolardan ilçemiz depolarına gelmesi için 16 kilometrelik isale hattının yapımı tamamlandı. Arıtılan temiz su ilçemizde yapımları tamamlanan bin 500 metreküplük büyük depomuza ve 800'er metreküplük diğer 2 depomuza kendi cazibesi ile gelecek. Havaların müsait olması durumunda 3 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Emet'teki alt yapı çalışmalarında içme suyu hattı sonrası abone hatları çekilmişti. İşlemler tamamlandığında yeni içme suyu hattı tüm abonelere bağlanarak evlerde sağlıklı dağ suyu akmaya başlayacak" dedi.

"Emet'e tarihinin en büyük yatırımı yapıldı"

AK Parti hükümetinin insan odaklı hizmetleri çerçevesinde Gazi Emet'e tarihinin en büyük yatırımın yapıldığını söyleyen Başkan Doğan," Halkımızın sağlıklı su ihtiyacı için tabiri caizse dağlar delinerek 16 kilometre mesafeden çelik borularla ilçeye hat döşendi. Çalışmalar bitince içme suyu hattımızda scada sistemiyle merkezden depo ve abone kontrolleri de gerçekleştirilecek. Mevcut arızalarda sistemden anında müdahale edilerek, sadece arıza olan noktada su kesintisi gerçekleşecek. Merkezdeki 3 büyük depo ise, uzun süreli bir arıza olması durumunda şehrin, 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek. Emet Belediyesi olarak yeniden şehrin imarında Emet Göleti yapımı, ilçe içme suyu ve kanalizasyon yapımı ve benzeri konularda geçmişten bu güne emeği olan, her yöneticiye, siyasi ve üst düzey bürokratlara, Milletvekillerine, AK Partinin il ve ilçe teşkilatlarına, her memur ve işçiye, sürecin hızlanmasına katkıları olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA