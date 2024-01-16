 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emet Göletinden ilçeye sağlıklı içme suyu geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Emet Göletinden ilçeye sağlıklı içme suyu geliyor

Emet Göleti'nden ilçeye sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla yapılan arıtma tesisi ve temiz su deposu kaba inşaatları tamamlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda evlerde sağlıklı dağ suyu akmaya başlayacak ve Emet'e tarihinin en büyük yatırımı yapılmış olacak.

Emet Göletinden ilçeye sağlıklı içme suyu geliyor
16.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 12:02
Abone Ol

Emet Göletinden ilçeye gelecek olan sağlıklı içme suyu için arıtma tesisi ve temiz su deposu kaba inşaatların tamamlandığı bildirildi.

Bu yıl evlerde Sorgun Göledinden gelecek sağlıklı dağ suyunun akacağını ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Yıllardır Emet ilçemizin problemlerinin en başında yer alan ve Emet Göleti, alt yapı modernizasyonu, su depoları yapımı ve sağlıklı dağ suyu için arıtma tesisi yapımı sürüyor. Emet Yeniceköy Sorgun mevkiinde yapımı tamamlanan göletin yanı sıra 16 kilometre isale hattı tamamlandı. Şimdi ise suyu arıtmak için tesis ve temiz su deposu yapımı çalışmalarında kaba inşaatları tamamlanma aşamasına geldi.

"Evlerde sağlıklı dağ suyu akmaya başlayacak"

AK Parti iktidarının insan odaklı hizmetler çerçevesinde halkın sağlıklı içme suyuna kavuşması adına tabiri caizse dağların delindiğini ifade eden Başkan Hüseyin Doğan," Yenice sorgun mevkiinde barajdan saniyede 70 litre su alınıp suyun oksijenleneceği kaskata girdikten sonra arıtmada filtreler sayesinde arıtılacak sonrasında 500 metreküplük içme suyu temiz su deposunda depolanacak. Suyun depolardan ilçemiz depolarına gelmesi için 16 kilometrelik isale hattının yapımı tamamlandı. Arıtılan temiz su ilçemizde yapımları tamamlanan bin 500 metreküplük büyük depomuza ve 800'er metreküplük diğer 2 depomuza kendi cazibesi ile gelecek. Havaların müsait olması durumunda 3 ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Emet'teki alt yapı çalışmalarında içme suyu hattı sonrası abone hatları çekilmişti. İşlemler tamamlandığında yeni içme suyu hattı tüm abonelere bağlanarak evlerde sağlıklı dağ suyu akmaya başlayacak" dedi.

"Emet'e tarihinin en büyük yatırımı yapıldı"

AK Parti hükümetinin insan odaklı hizmetleri çerçevesinde Gazi Emet'e tarihinin en büyük yatırımın yapıldığını söyleyen Başkan Doğan," Halkımızın sağlıklı su ihtiyacı için tabiri caizse dağlar delinerek 16 kilometre mesafeden çelik borularla ilçeye hat döşendi. Çalışmalar bitince içme suyu hattımızda scada sistemiyle merkezden depo ve abone kontrolleri de gerçekleştirilecek. Mevcut arızalarda sistemden anında müdahale edilerek, sadece arıza olan noktada su kesintisi gerçekleşecek. Merkezdeki 3 büyük depo ise, uzun süreli bir arıza olması durumunda şehrin, 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek. Emet Belediyesi olarak yeniden şehrin imarında Emet Göleti yapımı, ilçe içme suyu ve kanalizasyon yapımı ve benzeri konularda geçmişten bu güne emeği olan, her yöneticiye, siyasi ve üst düzey bürokratlara, Milletvekillerine, AK Partinin il ve ilçe teşkilatlarına, her memur ve işçiye, sürecin hızlanmasına katkıları olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hüseyin Doğan, AK Parti, Yenice, Emet, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emet Göletinden ilçeye sağlıklı içme suyu geliyor - Son Dakika


12:51
İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde sağanak sonucu dereler taştı İzmir'in Dikili ve Bergama ilçelerinde sağanak sonucu dereler taştı
12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:21:21. #1.12#
SON DAKİKA: Emet Göletinden ilçeye sağlıklı içme suyu geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement