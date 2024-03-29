Yerel

Emet ilçesi Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri iftar programında ilçe protokolünü misafir etti.

Sağlık Meslek Lisesinde yatılı eğitim gören öğrencilerle birlikte okul yemekhanesinde yapılan iftara Kaymakam Furkan Seyman, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Cumhuriyet Savcıları Hasan Yiğit ve Çağrı Gedik ile bazı daire müdürleri katıldı.

İftar öncesi öğrencilerle birlikte tabldotlarla yemeklerini alan protokol üyeleri dua edip birlikte oruçları açtılar.

İftar programında yaptığı konuşmada kendisinin de öğrenciler gibi bu sıralardan yetiştiğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Hatıra defterlerine hep ilk hedefimin Veteriner Hekim olmak, sonra siyasete girip Belediye Başkanı olmak gibi düşüncelerimi yazardım. Bugün Allah'a şükür bunları gerçekleştirmiş birisi olarak buradayım. Sizlerde hedeflerinizden asla vazgeçmeyin" dedi.

İftar sonrası öğrencilerle karşılıklı yapılan sohbette öğrenciler soru cevap yöntemi ile merak ettiklerini protokolle paylaştılar.

Diğer protokol üyeleri de eğitim deneyimlerini paylaşarak öğrencilere, hedef belirleme ve disiplinli çalışma konusunda tavsiyelerde bulundular. - KÜTAHYA