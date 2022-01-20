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Emet'in belgeli ilk bayan avcısı - Son Dakika

Emet'in belgeli ilk bayan avcısı

20.01.2022 10:24
Emet'in belgeli ilk bayan avcısı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan Avcılık Kursu'na katılan Ayşenur Pak, Avcılık Belgesi almaya hak kazanırken, ilçenin ilk ve tek belgeli bayan avcı unvanını elde etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan Avcılık Kursu'na katılan Ayşenur Pak, Avcılık Belgesi almaya hak kazanırken, ilçenin ilk ve tek belgeli bayan avcı unvanını elde etti.

İlçenin ilk ve tek bayan avcısına belgesini vermekten duydukları memnuniyeti dile getiren Emet Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, "2007 yılından beri Emet Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmekteyim. Bu süre zarfında yüzlerce kurs açarak binlerce bay bayan kursiyere çeşitli branşlarda belgelerini dağıttık. Son açılan avcılık kursumuza 50 kişi müracaat etti. Bunların 49'u erkek, 1'i ise bayandı. Ayşenur hanım kursumuzu başarıyla tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazandı ve böylelikle Emet'imizin ilk belgeli bayan avcısı oldu. Öncelikle Ayşenur hanımı ve ona destek veren, teşvik eden eşini tebrik etmek istiyorum. Tüm avcılarımıza kanunlar çerçevesinde kazasız belasız avlar diliyorum "dedi.

Eşi ile sıkça ava gittiklerini ifade eden Ayşenur Pak, Türk kültüründe kadının önemine vurgu yaparak, tüm kadınlara bu tür aktivitelere katılmaları çağrısında bulundu.

Ayşenur Pak, "Eşim av meraklısı. Bende bazen eşime eşlik ederek ava gidiyorum. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün Avcılık Kursu açtığını duydum. Eşimin de destekleri ile kursa yazıldım. Tüm derslere katılıp, yazılı ve uygulamalı sınavları da başarı ile tamamlayarak Avcılık Belgemi aldım. Bu yönde kurslar açarak bizlere öncülük eden başta Emet Kaymakamımız Hasan Çiçek olmak üzere Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Süleyman Avcı ve kurs öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kadınlarımız birçok konuda erkeklerimizden daha fazla hak ve belge sahibi olmalı. Tüm kadınlarımızı bu tür kurslara katılmaya davet ediyorum "diye konuştu.

Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan kurslara eğitim destekleri verdiklerini ifade eden Emet Avcılar Derneği Başkanı İsmail Tavacı, "Derneğimizin 99 üyesi bulunuyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzce açılan kurslara eğitim ve trap makinemiz ile destek veriyor ve avcılarımızın belgelerini almalarına katkı sağlıyoruz. Emet'imizin ilk ve tek belgeli avcısı Ayşenur Pak hanımefendi de kursu başarıyla tamamlayarak belgesini aldı. Başarısının tüm kadınlarımıza örnek olması dileklerimizle kendisini tebrik ediyoruz "dedi. - KÜTAHYA

Emet'in belgeli ilk bayan avcısı

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Halk Eğitimi Merkezi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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