Emet'te iftar çadırı geleneği devam edecek - Son Dakika
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Emet'te iftar çadırı geleneği devam edecek

02.04.2022 11:17
Emet'te iftar çadırı geleneği devam edecek

Emet Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Emet Belediyesi işbirliği ile her yıl ramazan ayında kurulan iftar çadırının bu yıl Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda hizmet vereceği bildirildi.

Emet Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Emet Belediyesi işbirliği ile her yıl ramazan ayında kurulan iftar çadırının bu yıl Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda hizmet vereceği bildirildi.

Pandemi nedeniyle iki yıldan bu yana kurulamayan iftar çadırı, Nisan ayında havanın yağışlı olabileceği öngörülerek Emet Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda hizmet verecek. Salonda ramazanın ayının ilk gününden itibaren her iftar vakti Emet Babuk Bey Aşevi Vakfınca hazırlanan menülerle iftar çadırı geleneği bu yılda devam edecek. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emet'te iftar çadırı geleneği devam edecek - Son Dakika


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