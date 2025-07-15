Emet\'te şehit mezarları ve şehit aileleri ziyaret edildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde şehit mezarları ve şehit aileleri ziyaret edildi.

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehitler için dualar edilirken, şehit aileleri de ziyaret edildi.

İlçede saat 20.30'da Hükümet Konağı önünden birlik yürüyüşü gerçekleştirilecek. Ardından saat 21.00'de Hükümet Konağı önünde anma programı başlayacak. - KÜTAHYA