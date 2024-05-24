Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni övdü - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni övdü

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri\'ni övdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'nin, Şenler'in kalemiyle verdiği mücadelenin yeni nesillere anlatılması için güzel bir örnek olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğin, Şenler'in izinde kitap ve kültürün ışığında gerçekleştirildiğini ve tüm İstanbulluların ziyaret etmesini temenni etti.

24.05.2024 19:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'nin, Şenler'in kalemiyle verdiği mücadelenin yeni nesillere anlatılması için güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yazılarıyla kalbimize dokunan, fikirleriyle zihnimizi aydınlatan Şule Yüksel Şenler'in anısı ve mirası yaşatılmaya devam ediyor. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri' de onun kalemiyle verdiği mücadelenin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması için hayata geçirilen güzel örneklerden bir tanesi. Şenler'in izinde, kitabın ve kültürün ışığında gerçekleştirilen fuarı, çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm İstanbulluların ziyaret etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni övdü - Son Dakika

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