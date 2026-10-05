Emine Kolay davasında sanığın tutukluluk hali sürüyor, dava 29 Aralık\'a ertelendi

(MALATYA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde evinde bıçakla yaralanmış halde bulunmasının ardından Emine Kolay'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin eşi Yusuf Kolay ile annesi ve amcasının yargılanmasına devam edildi.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Yusuf Kolay, Emine Kolay'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tarafların beyan ve talepleri alındı.

Mahkeme heyeti, dosyada bulunan ses kaydının kimlere ait olduğunun tespitine yönelik Adli Tıp Kurumu incelemesinin sonucunun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Emine Kolay'ın kardeşlerinin davaya katılma yönündeki taleplerini bir kez daha reddeden heyet, davayı eksiklerin giderilmesi için 29 Aralık'a erteledi.

Dava sonrası adliye binasına girmek isteyen Emine Kolay'ın yakınları ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.

"SES KAYDI ÖNEMLİ BİR DELİL"

Emine Kolay'ın ailesinin avukatı Mahmut Sevindi, davanın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dosyada karşı tarafın inkar ettiği bir ses kaydı vardı. Bu ses kaydının kişilere ait olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edildi. Kişilerin daha sonraki ses kayıtlarıyla karşılaştırma yapılacak. Şu anda bunun sonucu bekleniyor. Ses kaydı önemli bir delil. Özellikle savcılık makamı iddianameye bu ses kaydını koymuş. Ses kaydında olayla ilgili anne ile oğul arasında geçen birtakım konuşmalar vardı. Ancak ses kaydı kesik kesik. Bu nedenle kayıttaki seslerin gerçekten ilgili kişilere ait olup olmadığının belirlenmesi gerekiyor. Adli Tıp'tan gelecek raporla kişilerin sesleri karşılaştırılacak. Seslerin kimlere ait olduğu konusunda bilimsel bir tespit yapılmasını bekliyoruz. Rapor geldikten sonra mahkeme bunu dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirecek."

Sevindi, Emine Kolay'ın annesi ve kardeşlerinin davaya katılma taleplerinin ilk celsede reddedildiğini hatırlatarak, bu karara karşı yeniden talepte bulunduklarını ancak mahkemece bunun reddedildiğini anlattı.

Katılma talebinin aile açısından önemli olduğunu belirten Sevindi, verilen karara karşı hukuki başvuruların yapılacağını ifade etti.

Sevindi, "Katılma talebinin kabul edilmesi aileye yargılama sürecinde taraf sıfatı kazandırıyor ve birtakım kanun yollarına başvurma imkanı sağlıyor. Bu nedenle verilen ret kararına karşı gerekli kanun yollarına başvuracağız" dedi.

Ailenin olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını istediğini belirten Sevindi, "Dosyada eksik olduğunu düşündüğümüz hususların araştırılmasını, mevcut delillerin eksiksiz şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu taleplerimizi yargılama boyunca sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Emine Kolay'ın yeğeni Nidanur Uçurum da "Bu olayla ilgili her şeyi bilip susanların, delilleri karartan herkesin hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz. Halam için adalet istiyorum" dedi.

Maktulenin ağabeyi Mehmet Uçurum da, "Biz adalet istiyoruz. Bugün de taleplerimizi dile getirdik. Olay yerinin yeniden incelenmesini istiyoruz. Araçta ve olay yerinde kan olmamasıyla ilgili hususların yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Biz adalete güveniyoruz. Güvendiğimiz için bekliyoruz ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Kolay'ın kız kardeşi Medine Yahşi ise açıklama sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kardeşinin ölümünün bütün yönleriyle araştırılmasını isteyen Yahşi, Emine Kolay'ın kendi yaşamına son vermiş olabileceği yönündeki iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Yahşi, "Benim kardeşim canına kıymaz. Bizim Emine'miz 25 yaşındaydı. Bütün delillerin araştırılmasını, olayın üzerinin kapatılmamasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Sayın Adalet Bakanımıza güveniyoruz" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Emine Kolay, 5 Eylül 2025'te bıçakla yaralanmış halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, bir gün sonra yaşamını yitirmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu, Emine Kolay'ın eşi Yusuf Kolay hakkında "kan gütme saikiyle eşe karşı kasten öldürme", kayınvalidesi Münire Kolay hakkında "nitelikli şekilde kasten öldürmeye azmettirme", eşinin amcası Yusuf Kolay hakkında da "suçluyu kayırma" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılmıştı.

Sanık eş Yusuf Kolay, ilk celsede yaptığı savunmada, eşini olay günü evde bıçakla yaralanmış halde bulduğunu anlatarak, "Ben eşimi seviyordum" demişti.