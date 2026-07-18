Emir Ömer Bozbağ\'dan Rektör\'e Ziyaret

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve U20 Güreş Milli Takımı sporcusu Emir Ömer Bozbağ, kazandığı başarıların ardından Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a ziyarette bulundu.

Kariyerindeki önemli derecelerden bahseden Emir Ömer Bozbağ, U20 2026 Türkiye Şampiyonu ve U23 2026 Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti. Romanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada birincilik kürsüsüne çıkan Bozbağ, Macaristan'da gerçekleştirilen 3. Timo Turnuvasında da şampiyonluk unvanını koruduğunu ifade etti. Katıldığı Avrupa şampiyonası tecrübesinin ardından hedeflerini daha da büyüten milli sporcu, sıradaki büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Gelecek hedeflerini anlatan Bozbağ, "2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefim var. Bunun için düzenli bir şekilde çalışıyoruz ve hedefimiz oldukça yüksek. Üniversitemizi, Malatya'mızı ve her şeyden önce ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göklere çekmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kendisini ağırlayan Rektör Akpolat'a teşekkür eden Bozbağ, "Bizleri kabul ettiği için rektörümüz Prof. Dr. Nusret Akpolat'a çok teşekkür ederim. Ayrıca bana sağladığı yardımlardan ve desteklerden dolayı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cemal Gündoğdu hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Üzerimde emeği olan tüm antrenörlerimin ve hocalarımın ellerinden öpüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ise başarılı sporcuya ziyareti için teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu. - MALATYA