Emir Ömer Bozbağ'dan Rektör'e Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emir Ömer Bozbağ'dan Rektör'e Ziyaret

Emir Ömer Bozbağ\'dan Rektör\'e Ziyaret
18.07.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U20 Türkiye Şampiyonu güreşçi Emir Ömer Bozbağ, Rektör Akpolat'a başarılarını anlattı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve U20 Güreş Milli Takımı sporcusu Emir Ömer Bozbağ, kazandığı başarıların ardından Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a ziyarette bulundu.

Kariyerindeki önemli derecelerden bahseden Emir Ömer Bozbağ, U20 2026 Türkiye Şampiyonu ve U23 2026 Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtti. Romanya'da düzenlenen uluslararası turnuvada birincilik kürsüsüne çıkan Bozbağ, Macaristan'da gerçekleştirilen 3. Timo Turnuvasında da şampiyonluk unvanını koruduğunu ifade etti. Katıldığı Avrupa şampiyonası tecrübesinin ardından hedeflerini daha da büyüten milli sporcu, sıradaki büyük hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Gelecek hedeflerini anlatan Bozbağ, "2028 Olimpiyatları'nda altın madalya hedefim var. Bunun için düzenli bir şekilde çalışıyoruz ve hedefimiz oldukça yüksek. Üniversitemizi, Malatya'mızı ve her şeyden önce ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göklere çekmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kendisini ağırlayan Rektör Akpolat'a teşekkür eden Bozbağ, "Bizleri kabul ettiği için rektörümüz Prof. Dr. Nusret Akpolat'a çok teşekkür ederim. Ayrıca bana sağladığı yardımlardan ve desteklerden dolayı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Cemal Gündoğdu hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Üzerimde emeği olan tüm antrenörlerimin ve hocalarımın ellerinden öpüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat ise başarılı sporcuya ziyareti için teşekkür ederek başarı temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Rektör, Yerel, Emir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emir Ömer Bozbağ'dan Rektör'e Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi Kilosu 750 Euro Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
Biri 103 diğeri 100 yaşında Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
“Huzur buldum“ dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı "Huzur buldum" dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz
Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken... Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...

15:10
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 15:35:05. #7.12#
SON DAKİKA: Emir Ömer Bozbağ'dan Rektör'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.