Emirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Bağımlılıkla mücadele kararları doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen "Ben Olsaydım" temalı bağımlılık ile mücadele çalıştayı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde de gerçekleştirildi.

Emirdağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü Koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, açılış konuşmasını yapan Kaymakam Osman Bilici, toplumu her yönüyle etkileyen bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunda ilçede emniyet ve jandarma güçlerinin çok iyi işler çıkardığını belirten Kaymakam Bilici, bu konuda mahalle muhtarları ve vatandaşların katkılarının da yadsınamaz olduğunu sözlerine ekledi.

"Bağımlılıkla mücadele bütün ülkelerin en önemli problemi"

Bağımlılığın sadece ülkemizin değil bütün ülkelerin en önemli sorunlarının başında yer aldığını belirten Kaymakam Bilici, "İçerisinde çeşitli türleri olan bağımlılık konusu çok yönlü bir mücadeleyi gerektirmektedir. Madde kullanımının yanı sıra alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı her kesimden insanı etkisine alan sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece kolluk kuvvetlerinin gayretleriyle bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. 'Ben Olsaydım' projesi çerçevesinde bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin ortaklaşa çalışmamız gerekiyor. Bizler de ilçemizde devletimizin bize yol göstericiliğinde kurum ve kuruluşlar olarak en iyi şekilde görevimizi yaparak gençlerimizin, insanlarımızın bu madde bağımlılığı illetine düşmemesi için hep birlikte gayret gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen programa Kaymakam Bilici'nin yanı sıra Kaymakam Refiki Funda Hamza, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çalıştay üyeleri katıldı. - AFYONKARAHİSAR