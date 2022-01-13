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Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

13.01.2022 10:17
Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, beraberindeki heyetle birlikte Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okul hakkında bilgiler aldı.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, beraberindeki heyetle birlikte Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okul hakkında bilgiler aldı.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, Emirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Bahri Ersoy ve Prof. Dr. Taner Kavas, sanayiciler Ahmet Kahveci, Mustafa Çekiç yanı sıra eğitimci Ahmet Urfalı ve Nurettin Diker ile birlikte Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, Okul Müdür Yardımcıları Bülent Seğmen ve Zuhal Şangar yer aldı. Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ile birlikte atölyeleri ve sınıfları gezen Başkan Aktepe ve beraberindeki heyet, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı.

"Okulumuz sanayimizin gelişimine çok büyük katkı sağlayacak"

Üretken ekonomiye değer katan aranan iş gücü yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, bilimsel çalışmalar yanı sıra yetiştirecekleri nitelikli teknik elemanlarla Eskişehir sanayinin geleceğinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynamayı hedeflediklerini ifade etti. 763 öğrencinin eğitim gördüğü okulun 5 bölümden oluştuğunu söyleyen Saraç, "2019 yılında 100 öğrenciyle eğitim hayatına başlayan okulumuzda toplam öğrenci sayımız bu dönem 763 kişiye çıktı. Öğrencilerimiz 5 ana dal olan, metal teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, elektrik ve elektronik teknolojileri alanlarında eğitim görmekteler. Birkaç yıl sonra okulumuzdaki öğrenci sayısı bin 560 kişiye çıkacak. Okulumuzun ilk mezunlarını inşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yılı olan 2023 yılında vermeyi planlıyoruz. İlerleyen yıllarda her yıl ortalama 350 ile 390 arasında iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Sizden örnek alacağımız çok şey var"

Emirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, Eskişehir OSB yönetimi tarafından çağın gereklerine uygun son derece modern bir okul inşa edildiğini, okulu gezerken gördüklerinin kendilerini çok etkilediği belirtti. Aktepe, Emirdağ'a yapmayı planladıkları okul için ziyaretin son derece verimliği geçtiğini söyleyerek, "Emirdağ Sanayi ve Ticaret Odası olarak ilçemize okul yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda ilk ziyareti Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapmak istedik. Okulu gezerken gördüklerimiz bizleri son derece etkiledi. Gerek bina olarak gerek atölyeleri ve gerekse derslikleri ile üniversiteleri bile geride bırakan son derece modern bir okul inşa edilmiş. Alanında uzman nitelikli bir öğretmen kadrosuna sahipsiniz. Bu okul sadece Eskişehir OSB'ye değil, Eskişehir'e ve ülkemize ciddi katkılar sunacaktır. Sanayicilerin aramış olduğu nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacaktır. Burada eğitim gören öğrenciler çok şanslılar. Bizim için çok verimli bir ziyaret oldu. Bu teknik gezi Emirdağ OSB'de yapmayı planladığımız okul için bize ve ekibimize çok ciddi bir ön fikir oluşturdu. Sizden örnek alacağımız çok şey var" dedi. - ESKİŞEHİR

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret
Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret
Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

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Anadolu Lisesi, Eskişehir, Ticaret, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret - Son Dakika
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