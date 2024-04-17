Emirgan Korusu\'nda Sincapları Besleyen Çocuğun Sevimli Anları

Yerel

Emirgan Korusu'nda yaşayan sincabı elleriyle besleyen bir çocuğun babası, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çocuğun elindeki kuruyemişleri yiyen sevimli sincap renkli kareler oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinde havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, lalelerin açtığı Emirgan Korusu'nu ziyarete gitti. Sincapların yaşadığı koruya giden bir aile, sincapları beslemek için yanında kuruyemiş getirdi. Ağaç tepesinde sincap olduğunu gören çocuk eline aldığı kuruyemişle ağacın gövdesine dayanarak, sincabın gelmesini bekledi. Daha sonra ürkek hareketlerle eline yaklaşan sincap, kuruyemişi alarak afiyetle yedi. O anlar ise, çocuğun babası tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuğun elindeki kuruyemişi yiyen sevimli sincap renkli kareler oluşturdu. - İSTANBUL