Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı

06.06.2022 14:26
Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı

Tomarza'da ilki gerçekleştirilen Emiruşağı-Karapınar 1. Yayla Şenliği; yöresel sanatçıların katılımları ile coşkulu bir şekilde yapıldı.

Tomarza'da ilki gerçekleştirilen Emiruşağı-Karapınar 1. Yayla Şenliği; yöresel sanatçıların katılımları ile coşkulu bir şekilde yapıldı.

Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenligi 4-5 Haziran günleri Emiruşağı Mahallesine bağlı Emiruşağı Yaylasında gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar ata topraklarına gelerek sıla hasreti yaptıktan sonra şenliğin yapılacağı alanda kamp kurdu. Yüzlerce vatandaşın katılımları yapılan şenlikte yöresel sanatçılar olan Aşık Gulfani, Ertuğrul Aşıkimami, Halil Daylak ve Tugay Kocadağ'ın seslendirdiği ağıt ve türkülerle yer aldı.

Programı tertipleyen Emiruşağı Mahalle Muhtarı Halil Saygılı ve Emiruşağı Dernek Başkanı Tacettin Çetinkaya katılanlarla yakından ilgilenerek "Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde eksikliklerimiz olmuş olabilir. İnşallah seneye daha iyisini yaparız" dedi. - KAYSERİ

Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı
Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı
Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı
Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı
Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı
Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Emiruşağı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 Kapanan hava sahaları nedeniyle Sırbistan'a gidemeyen Rus Bakan Lavrov'dan ilk açıklama: Gerçeklerden korkuyorlar
14:27 Ünlü sunucu 5 yıldır çalıştığı beIN Sports'tan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan verdi
14:25 Erdoğan'dan 2 önemli talimat: Erken seçim ve seçim güvenliği tartışmalarına ilişkin kampanya başlatın
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
14:12 Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Emiruşağı-Karapınar Yayla Şenliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement