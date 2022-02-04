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EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak - Son Dakika

EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak

04.02.2022 13:22
EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak

İznik Belediyesi bu yıl 25.'si gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e katılacak.

İznik Belediyesi bu yıl 25.'si gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e katılacak. İznik, bütün değerleriyle EMİTT 2022'ye damga vuracak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez ağırlamak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Marmara Bölgesi'nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik EMİTT 2022 de bu değerleriyle ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik dünya da eşine az rastlanan bir açık hava müzesi. Doğası, tarihi, gölü, sebze ve meyve çeşitliliği ile ülkemizin farklı bir ilçesi. Bizler de bu değerin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk yılda hazırlıklarımızı yaparak 2020 yılında EMİTT'e katılmıştık. Burada yaptığımız iş birliklerinin faydasını ilçemiz büyük ölçüde gördü. Şimdi sıra EMİTT 2022'de. Pandeminin değiştirdiği turizm tercihleri bizlere gösterdi ki İznik gibi yerlere ilgi daha da artıyor. Bizlerde bu yıl ilçemizi tüm değerleriyle sektörün tüm temsilcileriyle buluşturmak için EMİTT 2022'de yerimizi alıyoruz. EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının belirlenmesinde de rol oynuyor. Ben bu vesile ile ziyaretçileri 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda Salon 2 A472'de yer alacak İznik Belediyesi standına davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA

EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak
EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak
EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak
EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak
EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak

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Togo Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Turizm, İznik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EMİTT 2022'ye İznik damga vuracak - Son Dakika


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