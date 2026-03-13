Emlakbank Davası: Yurt Dışı Çıkış Yasağı Reddi - Son Dakika
Emlakbank Davası: Yurt Dışı Çıkış Yasağı Reddi

13.03.2026 16:29
Hatay'da 169 kişinin ölümüyle sonuçlanan Emlakbank davasında sanıkların yurt dışı çıkış yasağı reddedildi.

Hatay'da 169 kişinin yaşamını yitirdiği Emlakbank 1. Etap Konutları davasının dördüncü duruşmasında, sanıkların yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi; mahkeme yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılması sonucu 169 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Özat, Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydemir ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

"Müvekkilim kaçmadı, yeri yurdu belli"

Bir önceki duruşmada talep edilen bilirkişi raporu bu duruşmaya yetişmedi. Sanık avukatı, elde mevcut var olan bilirkişi raporunda müteahhit ve fenni mesulün sorumlu tutulduğunu belirterek, "Dosyaya sunduğumuz belgelerde Nurettin Mertayak'ın adı geçiyor. Müvekkilim İhsan Aydeğer'in adı geçmiyor ve kusurlu değildir. Müvekkil kaçmadı, yeri yurdu belli. İşinden dolayı yurt dışı çıkış yasağı zorluyor. Yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Tüm sanık avukatları müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık müdafileri tarafından talep edilen yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebini reddetti. Bir önceki mahkemede yeni bilirkişi raporuna karar verilmişti. Bilirkişi raporunun gelmesinin bekleneceği kaydedilerek, bir sonraki duruşma 3 Temmuz'a ertelendi.

Ne olmuştu?

6 Şubat 2023'te Hatay'da meydana gelen depremler sonrası Emlakbank 1. Etap Konutları yıkılmış ve 169 kişi hayatını kaybetmişti. Bu konutların müteahhidi Mehmet Özat hakkında deprem sonrası yakalama kararı çıkarılmış, ancak bir süre bulunamamıştı. 10 Kasım 2023'te Ankara'da bir alışveriş merkezinde vatandaşlar Özat'ı yakalayarak polise teslim etmişti. Özat, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmiş ve SEGBİS aracılığıyla Antakya'daki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Özat, sorgu sonrası tutuklanmış, ancak ilk duruşmada ev hapsi kararıyla tahliye edilmiş ve daha sonra bu karar kaldırılmıştı.

