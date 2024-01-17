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Emlakçı Nuri Koç: 'Kiraları, fason emlakçılar ev sahipleriyle yükseltiyor' - Son Dakika
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Emlakçı Nuri Koç: 'Kiraları, fason emlakçılar ev sahipleriyle yükseltiyor'

Kırşehir'de emlakçılık yapan Nuri Koç, yetki belgesi olmayan fason emlakçıların ev sahipleriyle anlaşarak konut ve iş yeri kira bedellerini yükselttiğini söyledi. Emlakçılar üzerinde denetimlerin arttırılması gerektiğini belirten Koç, fason emlakçıların vatandaşları da mağdur ettiğini ifade etti.

Emlakçı Nuri Koç: \'Kiraları, fason emlakçılar ev sahipleriyle yükseltiyor\'
17.01.2024 - 22:27,  Güncelleme: 22:36
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Emlakçı Nuri Koç: "Kiraları, fason emlakçılar ev sahipleriyle yükseltiyor"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de emlakçılık yapan Nuri Koç; konut ve iş yeri kira bedellerini emlak danışmanlığı yetki belgesi olmayan fason olarak tabir edilen emlakçıların ev sahipleriyle anlaşarak yükselttiğini söyledi.

Konut kiralarında emlakçı, kiracı ve ev sahiplerinin sorun yaşadığını aktaran emlakçı Nuri Koç, "Ev sahipleri ve kiracı arasındaki tartışmalardan emlakçılar büyük sorunlar yaşıyor. Yetki belgesi olmayan fason olarak tabir ettiğimiz emlakçılar, ev sahipleriyle birlikte olup kira fiyatlarının da yükselmesini sağlıyor. Emlakçılar üzerinde denetimler arttırılmalı yetki belgesi olmayan ve bizlerin fason olarak gördüğü emlakçılara müdahale edilmeli. Fason emlakçılar ev sahipleriyle anlaşıp yüksek kira bedelleriyle vatandaşı da mağdur ediyor. Fason emlakçılar ucuz komisyon amacıyla vatandaşı da mağdur ediyor. Geçen yıl bin, bin 500 lira değerinde verdiğimiz daireler 7-8 bin, 3-4 bin lira değerinde verdiğimiz dairelere ise 10-15 bin gibi rakamlar istiyorlar. Fason emlakçılara yetkili birimler müdahale etmeli" diye konuştu.

Vatandaş Mustafa Yıldız ise, ev kiralarının yüksekliği karşısında insanların gelir durumlarına göre uygun ev aradıklarını belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Emlakçı Nuri Koç: 'Kiraları, fason emlakçılar ev sahipleriyle yükseltiyor' - Son Dakika
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