Emmi'nin Radyolu Eğlencesi - Son Dakika
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Emmi'nin Radyolu Eğlencesi

Emmi\'nin Radyolu Eğlencesi

79 yaşındaki İbrahim Türktür, 30 yıldır boynundaki radyo ile geziyor, şenliklerde neşe kaynağı oluyor.

04.03.2025 11:53
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Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ve halk arasında "Emmi" olarak bilinen 79 yaşındaki İbrahim Türktür, 30 yıldır boynuna astığı radyo eşliğinde geziyor. Radyoda çaldığı türkülerle oynayan Türktür, şenlikleri de kaçırmıyor.

Söke ilçesinde yaşayan İbrahim Türktür, ilçede Emmi olarak tanınıyor. 30 yıldır boynunda radyo ile gezen Türktür, Ege türkülerini çalıp oynuyor. Yörük şenlikleri başta olmak üzere etkinliklerin büyük bölümüne katılan Türktür, radyosunda çaldığı türküler eşliğinde oynayarak renkli görüntü oluşturuyor. Efeler ilçesinin Kızılcaköy Mahallesi'ndeki şenliğe katılan Türktür, boynundaki radyo ile dikkatleri üzerine çekti.

Emmi'nin oynadığını gören vatandaşlar da kendisine eşlik edip oynuyor. Neşesini radyosuna borçlu olduğunu belirten Türktür, keyfinin yerinde olması için boynunda radyo taşıdığını söyledi.

Neden radyo taşıdığına ilişkin Türktür şunları söyledi: "Ben radyosuz yapamıyorum. Ben kültür elçisiyim. Nerede Yörük şenliği var, nerede eğlence var oradayım. Ben olmadığım zaman oranın neşesi olmaz. Neşem ve keyfim yerinde olsun diye radyoyu boynumda taşıyorum. Her gittiğim yerde çalıyorum. 30 yıldan beri radyo boynumda. Yolda yürürken hep çalarım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emmi'nin Radyolu Eğlencesi - Son Dakika

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