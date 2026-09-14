Emniyet Genel Müdürü Fidan: "Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir" - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Fidan: "Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir"

Emniyet Genel Müdürü Fidan: "Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir"
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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Gaziler Haftası dolayısıyla, "Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin, gösterilen cesaretin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Gaziler Haftası dolayısıyla, "Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin, gösterilen cesaretin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir" dedi.

19 Eylül Gaziler Haftası dolayısıyla Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Gaziler Okçuluk Müsabakası'nın açılış töreni, Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, gazilerin fedakarlıklarına dikkat çekerek, şehit ve gazilerin vatanın bağımsızlığı için ortaya koyduğu mücadelenin önemini ifade etti.

"Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir"

Şehitlik ve gaziliğin devlet geleneğindeki önemine vurgu yapan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, "Şehitlik bizim inancımızdaki en yüce mertebedir. Gazilik ise vatan uğrunda verilen mücadelenin, gösterilen cesaretin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir. Bayrak inmesin, ezanlarımız susmasın diye ortaya konan candır, sarsılmayan inançtır, milletimize duyulan derin bir sevdadır. Bizim inancımızda ve kültürümüzde, köklü devlet geleneğimizde ve milletimizin binlerce yıllık sarsılmaz karakterinde vatan savunması büyük bir fedakarlık ve ulvi bir görev anlayışı olarak görülür. Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bugüne kadar 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hareket eden bu necip millet, bağımsızlığına ve hürriyetine yönelik her türlü tehdide karşı vatanımızı savunmaktan asla geri durmamış, bir an bile tereddüt göstermemiştir" açıklamasında bulundu.

"Fedakarlık bizim yol haritamızdır"

Fidan, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu güzel vatanın her bir köşesinde, bu toprakların her bir karışında aziz milletimizin gösterdiği eşsiz mücadelenin izleri vardır. Şehit ve gazilerimizin fedakarlığı vardır, emekleri vardır, kanları vardır. Nice anne evladını, nice eş hayat arkadaşını, nice çocuk babasını dualarla göreve uğurlamış; kimisi şehit olmuş, kimisi gazi olarak aramıza dönmüştür. Geride kalanların sabrı ve metaneti de daima bu mücadelenin en güçlü dayanaklarından biri olmuştur. İşte bu metanet bizim duruşumuzdur. Bu fedakarlık bizim yol haritamızdır. Bizler bu ağır sorumluluğun da bu yüce vefanın da farkındayız ve nihayete kadar da farkında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Okçuluk müsabakaları büyük önem taşımaktadır"

Okçuluk müsabakalarının kardeşlik ve vefa duygusunu yansıttığını vurgulayan Fidan "Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Özel Harekat Başkanlığımız, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığımız ile Gaziler Engelli Spor Kulübümüzün iş birliğinde düzenlenen okçuluk müsabakaları büyük önem taşımaktadır. Bunlar sadece bir sportif faaliyet olmanın ötesinde teşkilatımızın içindeki kardeşlik, dayanışma ve vefa duygusunun da bir göstergesidir. Bu yönüyle çok anlamlı, sportif mücadelenin ötesine geçen derin anlamlar taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bu anlamlı günü tertip eden ve emeği geçen herkesi kutluyorum"

Şehit ve gazi ailelerine yönelik devlet desteğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Arslan, "Geçen sene Isparta'da şehit ailesinden bir bayan, bana; 'bize devlet çok iyi bakıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyle' dedi. Ben bundan çok mutlu oldum. Ama bazı yerlerde fırsat bulup bunu istismar edenler var, onları kınıyorum. Bu anlamlı günü tertip eden ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Devletimizin ve milletimizin gazilere olan vefa borcu asla unutulmayacaktır"

Özel Harekat olarak karşılaştıkları her zorlukta gazilerin izinden ilerlemenin bilinci ve kararlılığı içerisinde olduklarını aktaran Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal da şu ifadelere yer verdi:

"Bu topraklar şehitlerimizin kanı ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş, her karışı ecdadımızın emanetidir. Sizin fedakarlıklarınız sayesinde bugün özgürce nefes alıyor, bu topraklarda güven içerisinde yaşıyoruz. Özel Harekat olarak bizler bu emanete sahip çıkmanın, görevimizi icra ederken karşılaştığımız her zorlukta gazilerimizin çizdiği yoldan ilerlemenin bilinci ve kararlılığı içerisindeyiz. Sizler devletin devamlılığı için gözlerinizi kırpmadan en zorlu mücadelelere göğüs gerdiniz. Kimi zaman bir dağın zirvesinde, kimi zaman bir şehrin sokaklarında, kimi zaman da ülkemizin sınır ötesinde vatan ve millet aşkıyla destanlar yazdınız. Kahraman gazilerimiz, bu milletin gözbebeği, başımızın tacısınız. Sizin gösterdiğiniz kahramanlıklar gelecek nesillere aktarılacak en büyük mirastır. Devletimizin ve milletimizin gazilere olan vefa borcu asla unutulmayacaktır."

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürü Fidan: "Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir" - Son Dakika
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