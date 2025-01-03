Emniyet Müdürü Aktaş\'tan Basına Ziyaret

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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetimine iadeyi ziyarette bulundu. Aktaş, sahada sürekli beraber oldukları basın mensuplarına kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı Timur Uzun, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Kaya da yer aldı. Başkan Aydın ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen Emniyet Müdürü Aktaş, "Göreve başladığım günden itibaren her zaman basınla iç içe oldum. Sadece Manisa'da değil, diğer illerde hep basınla iyi ilişkiler kurdum. Manisa'da göreve başladığım günden itibaren bir yandan terör, kaçakçılık, uyuşturucu ile mücadele ediyoruz, diğer taraftan halkla buluşuyor, esnaflarla bir araya geliyor, muhtarları dinliyor, öğrencileri ziyaret ediyoruz. Emniyet teşkilatı olarak halkımıza en güzel şekilde hizmet sunmakla görevliyiz. Asayişi ve huzuru sağlamak için çalışıyoruz. Bu konuda basın mensupları da yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyor. Sahada sürekli birlikteyiz. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum emniyet teşkilatı adına" dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ise, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı cemiyet ve basın camiası adına teşekkür etti. Başkan Aydın, Emniyet Müdürü'nün her zaman basınla birlikte olduğunu, halkla buluştuğunu söyledi. Aydın, "Biz kamu hizmeti yapıyoruz. Toplumu bilgilendiriyoruz. Bugüne kadar emniyetimizle işbirliği içinde çalıştık, bundan sonra da aynı kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA