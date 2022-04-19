Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti

19.04.2022 13:36
Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret ederek veda ziyaretinde bulundu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret ederek veda ziyaretinde bulundu.

Önümüzdeki günlerde emekliliğe ayrılacak olan Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay veda ziyaretleri çerçevesinde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti. Başkan Parmaksız'a çeşitli konulardaki iş birlikleri ve destekleri için teşekkür eden Emniyet Müdürü Artunay, görev süresi boyunca Nevşehir'de güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini, güzel hatıralarla ayrılacağını ifade etti. Bu kadim şehrin ve insanlarının her zaman hayatımda farklı ve anlamlı bir yeri olacaktır" dedi. Başkan Parmaksız ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a Nevşehir'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren Emniyet teşkilatıyla her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bunda İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın çok büyük payı olduğunu kaydeden Başkan Parmaksız, bundan sonraki yaşantısında kendisine başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Parmaksız, Emniyet Müdürü Artunay'a hediye takdiminde bulundu. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti

YORUMLAR
500
Nevşehirliler Yenimahalle'de buluştu Nevşehirliler Yenimahalle'de buluştu Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Arif Parmaksız, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement