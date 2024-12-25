Emniyet Müdürü'nün Babası Vefat Etti - Son Dakika
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Emniyet Müdürü'nün Babası Vefat Etti

Emniyet Müdürü\'nün Babası Vefat Etti

Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'nin babası Yaşar Hasan Köse hastanede hayatını kaybetti.

25.12.2024 17:50
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Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'nin babası Yaşar Hasan Köse tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaşar Hasan Köse bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Köse için yarın Çorum'un Bayat ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köse'nin naaşı aile mezarlığında toprağa verilecek. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Emniyet Müdürü'nün Babası Vefat Etti - Son Dakika

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