Eskişehir\'de Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı il temsilciliği açıldı

Eskişehir'de il temsilciliği açılan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı, oluşturduğu Yönetim Kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
1998 yılında kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (EMŞAV), kurulduğu tarihten bu yana ilk kez Eskişehir İl Başkanlığı açıldı. Kasım ayının sonunda EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın elinden mazbatasını alan Mehmet Ali Çil, EMŞAV Eskişehir İl Başkanı olarak göreve başladı. Eskişehir'de yaşayan şehit ailelerine, gazilere ve görevi başındaki emniyet personellerine yönelik çalışmalar yapacak olan EMŞAV Eskişehir İl Temsilciliği, yönetim kurulunu oluşturdu. Yönetim kurulunda, İl Başkan Yardımcısı Muhammet Taha Güven, İl Koordinasyon Birimi Başkanı Sinan Birsen, İl Teşkilatlanma Birimi Başkanı Murat Karacasu, İl Araştırma ve Geliştirme Birimi Başkanı Selami Uzun, İl Sosyal Hizmetler Birim Başkanı Necip Şahin, İl Hukuk İşleri Birim Başkanı Ramazan Mutlu keskin, İl Eğitim İşleri Birim Başkanı Ali Said Çalışkan, İl Eğitim İşleri Birim Başkanı Yardımcısı Hasan Hüseyin Önal, İl Medya ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kemal Kaan Bayar, İl Sağlık İşleri Birimi Başkanı Seydi Ahmet Güllü oldu.
"Vakfımızın faaliyet alanı ve yapacağı çalışmaların merkezi şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir"
EMŞAV İl Yönetim Kurulu, bugün sabah kahvaltısında basın mensupları ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan EMŞAV İl Başkanı Mehmet Ali Çil, şu ifadeleri kullandı:
"EMŞAV yani Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfımız 1998 yılında EMŞAD adıyla yani bir dernek statüsünde kurulmuş, 2010 yılına kadar faaliyetlerine dernek olarak devam etmiş ve 2010 yılında ise Emniyet Genel Müdürlüğümüzün katkı ve destekleriyle ülkemiz genelinde kurumsal bir faaliyet yürütmek adına vakıf statüsüyle faaliyetlerine devam etmeye başlamıştır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamu yararına vergi muafiyeti bulunan vakfımızın şehrimizde de aktif bir şekilde faaliyet göstermesi için vakıf genel merkezi ile yapılan görüşmeler tamamlanmış ve an itibariyle Eskişehir İl Başkanlığı olarak kurucu yönetim kurulumuzla birlikte görev sürecimiz başlamıştır. Adımızdan da anlaşılacağı üzere vakfımızın faaliyet alanı ve yapacağı çalışmaların merkezi şehit ailelerimiz ve gazilerimizdir. Şehitlerimizin kutsal emaneti olan aileleri, gazilerimiz ve ailelerinin yanı sıra görevi gereği her biri şehit ve gazi adayı olan polislerimizin vakıf kültürünün getirdiği dayanışma ile her daim yanında olmak asli görev ve sorumluğumuzun bir parçasıdır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimiz Eskişehir'de de huzur ve güven ortamının tesis edilmesi için görev yapan polislerimiz ve aileleri için gerçekleştirdiğimiz amaç birlikteliği ile başta devlet protokolümüz olmak üzere her yerde onların temsilcisi, vekili ve ailelerinin bir parçası olarak en büyük destekçisi olacağız. Ayrıca şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve polislerimizin sosyal ve kültürel hayatıyla mevcut standartlarına nefes olabilecek çeşitli projeleri kamu yararını gözettiğimiz projelerle kısa sürede hayata geçireceğiz." - ESKİŞEHİR
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