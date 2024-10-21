Emre Açar: Türkiye\'nin En Genç Kaymakamı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Emre Açar'ın okuluna gelen kaymakamdan esinlenerek önce kaymakamlığı resmettiği daha sonra da hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olduğu öğrenildi.

Saimbeyli ilçesinde 6 Mayıs 2024 tarihinde kaymakam olarak atanan Emre Açar'ın kaymakam olma serüveni dikkat çekti. Düzce'nin Yığılıca ilçesinde 1999 yılında dünyaya gelen Açar, ilkokulda eğitim gördüğü sırada okulu ziyaret eden kaymakamdan çok etkilendi. Açar, kaymakam olmaya karar verip önce kaymakam olduğunu anlatan bir resim yaptı. Daha sonra da kaymakam olmak için var gücüyle çalışıp üniversiteyi bitirdi ve kaymakam oldu. 25 yaşındaki Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olan Açar, 6 ay önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Saimbeyli ilçesine atandı. Açar, atandıktan sonra Saimbeyli Belediyesinden oy birliği ile hemşehrilik beratı aldı ve ilçede genç yaşlı demeden herkesin sevgisini kazandı.

Açar, çocukluk hayalini önce resmettiğini sonra da gerçekleştirdiğini belirterek, "Ben köy okulunda okudum. Çok kıymetli öğretmenlerimin desteği ile hayallerime koştum. Bu hedef doğrultusunda ilerledim. Hukuk fakültesinden sonra idealim olan mesleğime giriş sınavlarına girdim. Sınavı kazanıp hayalime kavuştum" dedi.

Saimbeyli'deki vatandaşlardan Fatiş Demirboğa, "Genç bir kaymakam çok memnunuz. Rabbim hayırlı görevler versin" diye konuştu.

İlçenin en yaşlısı 87 yaşındaki Niyazi Koçak ise, "Kaymakam Emre Açar'dan çok memnununuz. İlçemizde bugüne kadar sokakta, kurumlarda büyük bir ekip ruhu ile hizmet için yarışan, evlerimizde bizleri ziyaret eden, yalnız bırakmayan genç kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Bu yaşıma kadar böyle bir hizmet anlayışı ile karşılaşmamıştım. Kaymakamımız çalışma düzeni, disiplini ile ilçemizde örnek çalışmalara imza atmıştır" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise, "İlçemize gösterdiği ilgi, hemşehrilerimize verdiği değer, ilçe gelişmesine sunduğu katkılar nedeniyle Saimbeyli Belediyesi Meclis üyeleri kararı ile hemşehrilik beratı verilmiştir. İlçemiz için koşturması vatandaşlarımız ile dertlenmesi bizleri gururlandırdı. Kendisi Düzce Yığılcalı olsa da kendisi Saimbeylilidir" diye konuştu. - ADANA