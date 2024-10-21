Emre Açar: Türkiye'nin En Genç Kaymakamı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Emre Açar: Türkiye'nin En Genç Kaymakamı

Emre Açar: Türkiye\'nin En Genç Kaymakamı

Saimbeyli ilçesinde 25 yaşındaki Emre Açar, kaymakamlık kariyerine çocukluk hayaliyle başladı. İlkokulda kaymakamdan ilham alarak bu mesleği seçen Açar, genç yaşta ilçeye atanarak halkın sevgisini kazandı.

21.10.2024 09:11  Güncelleme: 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Emre Açar'ın okuluna gelen kaymakamdan esinlenerek önce kaymakamlığı resmettiği daha sonra da hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olduğu öğrenildi.

Saimbeyli ilçesinde 6 Mayıs 2024 tarihinde kaymakam olarak atanan Emre Açar'ın kaymakam olma serüveni dikkat çekti. Düzce'nin Yığılıca ilçesinde 1999 yılında dünyaya gelen Açar, ilkokulda eğitim gördüğü sırada okulu ziyaret eden kaymakamdan çok etkilendi. Açar, kaymakam olmaya karar verip önce kaymakam olduğunu anlatan bir resim yaptı. Daha sonra da kaymakam olmak için var gücüyle çalışıp üniversiteyi bitirdi ve kaymakam oldu. 25 yaşındaki Türkiye'nin en genç kaymakamlarından biri olan Açar, 6 ay önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Saimbeyli ilçesine atandı. Açar, atandıktan sonra Saimbeyli Belediyesinden oy birliği ile hemşehrilik beratı aldı ve ilçede genç yaşlı demeden herkesin sevgisini kazandı.

Açar, çocukluk hayalini önce resmettiğini sonra da gerçekleştirdiğini belirterek, "Ben köy okulunda okudum. Çok kıymetli öğretmenlerimin desteği ile hayallerime koştum. Bu hedef doğrultusunda ilerledim. Hukuk fakültesinden sonra idealim olan mesleğime giriş sınavlarına girdim. Sınavı kazanıp hayalime kavuştum" dedi.

Saimbeyli'deki vatandaşlardan Fatiş Demirboğa, "Genç bir kaymakam çok memnunuz. Rabbim hayırlı görevler versin" diye konuştu.

İlçenin en yaşlısı 87 yaşındaki Niyazi Koçak ise, "Kaymakam Emre Açar'dan çok memnununuz. İlçemizde bugüne kadar sokakta, kurumlarda büyük bir ekip ruhu ile hizmet için yarışan, evlerimizde bizleri ziyaret eden, yalnız bırakmayan genç kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Bu yaşıma kadar böyle bir hizmet anlayışı ile karşılaşmamıştım. Kaymakamımız çalışma düzeni, disiplini ile ilçemizde örnek çalışmalara imza atmıştır" dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ise, "İlçemize gösterdiği ilgi, hemşehrilerimize verdiği değer, ilçe gelişmesine sunduğu katkılar nedeniyle Saimbeyli Belediyesi Meclis üyeleri kararı ile hemşehrilik beratı verilmiştir. İlçemiz için koşturması vatandaşlarımız ile dertlenmesi bizleri gururlandırdı. Kendisi Düzce Yığılcalı olsa da kendisi Saimbeylilidir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaymakamlık, Saimbeyli, Çocukluk, Politika, Türkiye, Eğitim, Yerel, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emre Açar: Türkiye'nin En Genç Kaymakamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:33 Ne diyeceği merak konusuydu Fahrettin Koca’dan günler sonra tepki çeken açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:53:23. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Açar: Türkiye'nin En Genç Kaymakamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.