Emre Kartaloğlu'ndan 18 Mart Mesajı

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kartaloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Deniz Zaferi; azmin, kararlılığın en büyük göstergesidir. Çanakkale'nin kahramanları, umudun bittiği yerde inancın, gücün tükendiği yerde azmin, silahın olmadığı yerde yüreğin her türlü olumsuzluğu yenebileceğini ispat emiştir. Bu büyük zafer, Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, hürriyet ve istiklali için neler yapabileceğini açıkça gözler önüne sermektedir. Çanakkale'de dünyanın en büyük ordularına karşı verilen direnişle, tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye yazdıranlar, bağımsızlık mücadelemize ve Cumhuriyete uzanan yolu açmıştır. Vatanının bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kendini bu yola adayan tüm kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA