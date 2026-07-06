Emre Zeyrek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede iki gün süren hayat mücadelesini kaybeden Piyade Uzman Çavuş Emre Zeyrek(25), Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 yıl boyunca Şırnak'ta görev yapan Piyade Uzman Çavuş Emre Zeyrek'in, yaklaşık 1 ay önce görevinden istifa ettiği öğrenildi. Gemlik ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Zeyrek'in cenazesi, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Emre Zeyrek, mahalle mezarlığında dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Zeyrek'in ailesi, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katılırken, genç yaşta hayatını kaybeden Emre Zeyrek'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. - BURSA