EMŞAV\'dan kurumsallaşma hamlesi

22.03.2026 09:37
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Erzurum merkezinde kurumsallaşma hamlesi başlattı.

EMŞAV Doğu Anadolu Bölge Başkanı Muktedir Güngör'ün stratejik liderliği ve Erzurum İl Başkanı Mikail Akpınar'ın dinamik yönetim anlayışı ile vakıf, bölgenin en etkili ve saygın kurumu olma yolunda dev bir adım attı. Yeni dönemin en güçlü dayanağı ise emniyet teşkilatı ile kurulan tam koordinasyon ve sarsılmaz bağlar gösteriliyor. Erzurum İl Başkanı Mikail Akpınar, vakıf çalışmalarına sağladığı vizyoner destek ve şehit emanetlerine gösterdiği derin hassasiyet nedeniyle Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a özel bir teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Akpınar, "Sayın Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun'un vakfımıza ve camiamıza olan yakın ilgisi, çalışmalarımızdaki azmimizi artırmaktadır. Teşkilatımızın her kademesiyle uyum içerisinde, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için en iyisini yapmaya kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Bölgesel Otorite Erzurum'dan Şekilleniyor

Vakfın Doğu Anadolu genelindeki faaliyetlerini profesyonel bir vizyonla yöneten Bölge Başkanı Muktedir Güngör, teşkilat yapısını modernize ederek Erzurum'u bölgenin stratejik merkezi haline getirdi. Güngör, yaptığı açıklamada; "Devletimizin gücü ve teşkilatımızın vakarıyla, Doğu Anadolu'nun her noktasında şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatacak, gazilerimize sarsılmaz bir dayanak olacağız," diyerek yeni dönemin kararlılığını vurguladı.

Kurumsal Temsiliyetin Zirvesi

Güngör ve Sayın Akpınar ikilisinin el birliğiyle başlattığı bu hamle, EMŞAV'ı bölgede sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda çözüm odaklı, profesyonel ve yüksek protokol ağırlığına sahip bir yapıya dönüştürdü. Erzurum'dan yükselen bu güçlü ses, tüm bölgeye örnek olan bir disiplin ve vefa örneği sergiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

