EMŞAV Elazığ, Şehit ve Gazi Çocuklarını Hipodromda Atlarla Buluşturdu - Son Dakika
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EMŞAV Elazığ, Şehit ve Gazi Çocuklarını Hipodromda Atlarla Buluşturdu

EMŞAV Elazığ, Şehit ve Gazi Çocuklarını Hipodromda Atlarla Buluşturdu
14.06.2026 18:23
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Başkanlığı, şehit ve gazi çocukları için Elazığ Hipodromu'nda bir etkinlik düzenledi. Çocuklar atlara binerek doğayla iç içe vakit geçirirken, EMŞAV İl Başkanı Murat Demir, şehit emanetlerinin her zaman önemli olduğunu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Elazığ İl Başkanlığı, şehit ve gazi çocuklarıyla bir aya geldi.

EMŞAV İl Başkanlığı şehitlerin çoçukları, yeğenleri, torunları ile gazilerin evlatlarını Elazığ Hipodromunda bir araya getirdi. Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte çocuklar atlara binerek doğayla iç içe güzel bir vakit geçirdi. Programa, Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Toplum Destekli Şube Müdürü Gamze Ünal, TJK Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, EMŞAV Elazığ İl Başkanı Murat Demir, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Etkinlikte konuşan EMŞAV Vakfı Elazığ İl Başkanı Terör Gazisi Murat Demir, "Bugün burada şehit ve gazi abilerimiz ve kardeşlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarını ağırladık. Şehitlerimizin emanetleriyle doğa ile iç içe olmalarını istedik. Her ne olursa olsun EMŞAV için her zaman önemli olduklarını ve kocaman bir aile olduklarını göstermek istedik. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz ve projelerimiz devam edecektir. Onların hakkını kolay kolay ödeyemeyeceğimizi biliyoruz bilmeyenlere de hatırlatmaya devam edeceğiz. Şehit ailesi fotoğraf karesinden ibaret değil samimiyet çok önemlidir. Şunu da belirtmek istiyorum herkes ile empati kurabilirsiniz ama şehit çocukları ile asla. Onları anlamak için fedakarlığın en büyüğünü yapmak zorundasınız" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EMŞAV Elazığ, Şehit ve Gazi Çocuklarını Hipodromda Atlarla Buluşturdu - Son Dakika

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