EMŞAV Muğla İl Başkanlığı törenle hizmete açıldı

Muğla'da, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) İl Başkanlığı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Şehit aileleri ve gazilerin bir araya geldiği törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Emniyet Teşkilatı mensuplarından şehit olanların emanetlerine sahip çıkmak ve gazilere destek olmak amacıyla faaliyet gösteren EMŞAV, Muğla'daki yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine devlet erkanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Törene; Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Müftüsü Rüstem Can, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ve Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük katıldı.

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, vatan savunmasında canını feda eden kahramanların hatırasına vurgu yaparak "Vatan ve millet sevgisiyle, mesai mefhumu gözetmeksizin canı pahasına fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimizi gururla yad ediyoruz. Kutsal vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların ve kahraman gazilerimizin fedakarlığını ifade etmeye kelimeler yetmez. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir ve başımızın tacıdır" dedi. Vali Yardımcısı Sarı, konuşmanın devamında, ülkede huzur ve güven ortamını sağlayan tüm emniyet mensuplarına teşekkür ederek, yeni temsilciliğin hayırlı hizmetlere vesile olması temenni etti.

Muğla İl Müftüsü Rüstem Can tarafından okunan duaların ardından, protokol üyeleri "Hayırlı olsun" dilekleriyle açılış kurdelesini kesti. Tören, katılımcıların günün anısına çektirdiği toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - MUĞLA