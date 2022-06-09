En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi - Son Dakika
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En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi

09.06.2022 22:35

En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi Yolda polisler tarafından durdurulan acılı evlat, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktüDENİZLİ Denizli'de kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, aynı...

En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi

Yolda polisler tarafından durdurulan acılı evlat, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktü

DENİZLİ Denizli'de kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, aynı bölgede çalışan oğlu tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Son nefesini vermek üzere olan babasını traktörün sepetine yerleştirerek yola çıkan acılı evlat, polisler yolda kendisini durdurunca, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktü.

Olay; Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi Sefa Şahan (50), kestini ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Polisler durdurunca gözyaşlarına hakim olmadı

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait 05 AU 479 plakalı traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi
En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi
En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi
En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi

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Kaynak: İHA

Başkarcı, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: En acı yolculuk... Ambulansa yetişebilmek için verdiği mücadele, kestiği ağacın altında kalan babasını yaşatmaya yetmedi - Son Dakika
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