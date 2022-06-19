"En baba" babalar - Son Dakika
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"En baba" babalar

19.06.2022 10:29
"En baba" babalar

Adana'da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıp çocuklarından uzak kalan polis babaları çocukları görev yerinde ziyaret ederek günleri kutladı.

Adana'da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıp çocuklarından uzak kalan polis babaları çocukları görev yerinde ziyaret ederek günleri kutladı.

Adana'da huzur ve güveni sağlamak için büyük bir fedakarlık yapıyorlar. Kimi zaman eylemde zırhlı bir aracın içinde; kimi zaman bir asayiş olayında en ön safta; kimi zaman da bir terör operasyonunda gökyüzünde; helikopterde görev başındalar. Sevdalandıkları vatan uğruna uykusuz geçen gecelerde evlatlarından uzakta bu ülkeye hizmet eden polisler, 'Babalar Günü'nde de unutulmadı. Çocukları onlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi; duygu dolu anlar yaşandı. Evlatlarına sıkı sıkıya sarılan polisler, 'Babalar Günü'nün keyfini evlatlarıyla birlikte yaşadı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'En baba' babalar - Son Dakika

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