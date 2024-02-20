En Güzel Parçam 2042 Oyunu Gaziemir\'de Sahnelendi

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Zeynep Özyağcılar'ın yazdığı ve oynadığı, yapay zeka ile insanın aşkını, toplumun kadınlara yüklediği rolleri ele alan En Güzel Parçam 2042 oyunu, Gaziemirli seyirciden tam not aldı.

Gaziemir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Martı'nın En Güzel Parçam 2042 oyunu sahnelendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Gaziemirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile sanatçı Erdal Özyağcılar birlikte izledi. Zeynep Özyağcılar'ın tek kişilik performansıyla sahnelediği ve 2042 yılında geçen oyunda, insanların teknolojiyle ilişkileri ve yapay zeka insan aşkı işleniyor.

Kayhan Berkin'in yönetmenliğini yaptığı oyunda toplumun kadınlara biçtiği roller de eleştirel bir şekilde ele alınıyor.

Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar'a anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Bir kadını anlamak için birazcık insan olmak yeterli. Beş yıl boyunca bu sahnede birçok oyun izledik ama Zeynep Özyağcılar'ın performansı bir başkaydı ve çok güzeldi. Oyundan çok etkilendim ve çok dersler çıkardım. Erdal Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.