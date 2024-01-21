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Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı Patladı - Son Dakika
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Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı Patladı

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı yeniden patladı ve binlerce kişi tahliye edildi. Yanardağın lav püskürtmesi sonucu sıcak kül bulutları ve lavlar dağın yamacından aşağı indi. Merapi, ülkedeki en aktif yanardağlardan biridir.

Endonezya\'nın Java Adası\'ndaki Merapi Yanardağı Patladı
21.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 17:00
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Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nın yeniden patlaması sonucu püskürtmesi ile bölgede yaşayan binerce kişi tahliye edildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı yeniden patladı. Yanardağın lav püskürtmesi ile bölgede yaşayan binerce kişi tahliye edildi. Endonezya Jeolojik Afet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Agus Budi Santoso, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu püskürttüğü sıcak kül bulutları ile lavların dağın yamacından 2 kilometre kadar aşağı indiğini söyledi. Santoso ayrıca sıcak kül bulutlarının da 100 metre kadar yükseldiğini sözlerine ekledi.

Yogyakarta kentine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 968 metre yüksekliğinde olan Merapi'nin çevresinde 250 bin kişi yaşıyor.

Ülkede bulunan 120'den fazla yanardağ arasındaki en aktif yanardağ olan Merapi'de 2010 yılında yaşanan patlamada 347 kişi hayatını kaybetmiş, 350 bin kişi de tahliye edilmişti. - JAVA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı Patladı - Son Dakika
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