Endonezyalı Nı Komang Ayv Widiani Sakarya\'da Müslüman Oldu

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Endonezya uyruklu Nı Komang Ayv Widiani, Sakarya İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Sakarya İl Müftülüğüne başvuran Endonezya vatandaşı Nı Komang Ayv Widiani için ihtida merasimi düzenlendi. İl Müftüsü Vekili Dr. Caner Akdemir, ihtida merasiminde Widiani'ye İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel dini bilgilendirmelerde bulundu. Kendi iradesiyle Müslüman olmak istediğini belirten Widiani, Kelime-i Şehadet getirerek "Elisa" ismini aldı. Müslüman olan Elisa'ya, Dr. Caner Akdemir tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı Kur'an-ı Kerim ve yabancı dilde kitaplar hediye edildi. - SAKARYA