Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı - Son Dakika
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Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı

18.05.2022 13:31

- Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelliler haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler sergiledikleri performansla engel tanımadı.

- Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde engelliler haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler sergiledikleri performansla engel tanımadı.

Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulu idaresi tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde, engelli öğrenciler normal öğrencilerin performansını aratmayacak çalışmalarla, etkinliğe katılanları kendine hayran bıraktı. Bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ardından, öğrenciler, bebek, yaşlı çift, evlenen çiftler gibi hazırladıkları oyunları sergiledi. Özelikle semah gösterisi ve çökelek oyunu izleyiciler tarafından tam not aldı. Program öğrencilerin seslendirdiği, şiirler ve Türklerle devam etti. Engelli öğrenciler tarafından hazırlanan el işi ve resim tablolarının da sergilendiği programda, ziyaretçiler öğrencilerin yaptıkları eserleri gezme fırsatı buldu.

Program okul tarafından yılın annesi seçilen İmhan Yeşilyaprak'a Kaymakam Refiki Tolga Değirmenci ve yılın babası seçilen Ferzan Çetiner'e de Siverek İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı tarafından verilen onur plaketi ile son buldu. Engellilerin bir hafta değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirten Siverek Engelliler derneği Başkanı Feridun Şenateş," Bilindiği gibi her yıl 10 ile 16 Mayıs tarihleri arasından engelliler haftası olarak kutlanıyor. Bugün de Siverek özel Uygulama Merkezi tarafından engelliler haftası nedeniyle hazırlanan etkinliğe katıldık. Burada engelli öğrencilerimizin el işlerini, becerilerini seyrettik, çok güzel bir etkinlik oldu. Engel olunmadığı zaman bir engellinin neler yapabileceğini biz burada yeniden gördük. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi

Programa ilçe kaymakamı Aziz Gölbaşı, Kaymakam Refiki Tolga Değirmenci, Alay Komutanına vekaletten Topçu Kurmay Binbaşı Fatih Çelebi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Üzer Bilgehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, engelli öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.

Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı
Engelliler haftasında, engelliler engel tanımadı

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Kaynak: İHA

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