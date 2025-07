Engelleri Aşan Başarı Hikayesi

Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümünden 2025 yılında mezun olan Şeymanur Bahadır, azmi, kararlılığı ve gayretiyle dikkat çeken bir başarı hikayesi yazdı. Doğuştan yüzde 94 oranında bedensel engelli olan Bahadır, hiçbir engelin hayallerine ulaşmasına mani olmadığını göstererek ilham verici bir eğitim yolculuğu ortaya koydu.

2003 yılında Sakarya'da doğan Bahadır, ilkokuldan lise eğitimine kadar tüm öğrenim hayatını Sakarya'da sürdürdü. Sakarya Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra 2021 yılında Sakarya Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümünü kazandı. Eğitim sürecinde karşılaştığı fiziksel engellere rağmen derslerini başarıyla tamamlayan Bahadır, 2025 yılında mezuniyet sevincini yaşadı. Akademik başarısını yalnızca derslerle sınırlı bırakmayan Bahadır, İnsan ve Medeniyet Öğrenci Topluluğunda iki yıl boyunca çeşitli görevler üstlenerek sosyal hayata da aktif biçimde katıldı. Mezuniyet için gerekli olan stajını bir bankada tamamlayan Bahadır, finans sektöründe edindiği tecrübeyle mesleki donanımını artırdı.

Bahadır, ALES'ten eşit ağırlık alanında 75 puan alarak akademik kariyer yolculuğu için de güçlü bir başlangıç yaptı. C1 düzeyindeki İngilizce sertifikası ve bilgisayar programları konusundaki yeterliliğiyle dikkat çeken Bahadır, hedeflerini yüksek tutarak geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Şeymanur Bahadır'ın hikayesi; fiziksel engellerin, kararlılık ve çalışkanlık karşısında nasıl anlamını yitirdiğini, azmin ve istikrarın ise bireyin hayatını nasıl dönüştürebileceğini gösteren güçlü bir örnek niteliği taşıyor. Şeymanur Bahadır'ın mezuniyet töreninde, bu zorlu eğitim yolculuğunda her gün kendisine eşlik ederek en büyük destekçisi olan annesi Ayşe Bahadır'a da teşekkür plaketi takdim edildi. Dört yıl boyunca her an kızının yanında olan anne Bahadır, eğitim sürecinin görünmeyen kahramanı olarak takdir topladı. - SAKARYA