Engelleri Aşarak Hayata Tutundu - Son Dakika
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Engelleri Aşarak Hayata Tutundu

Engelleri Aşarak Hayata Tutundu
25.06.2026 14:04
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Bayram Yılmaz, 10 yaşında yaşadığı kazadan sonra spora yönelerek hayata bağlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde henüz 10 yaşındayken eline aldığı cismin patlaması sonucu iki elini ve bir gözünü kaybeden 32 yaşındaki Bayram Yılmaz, engeline rağmen birçok spor dalıyla ilgilenerek hayata tutundu.

Uludere ilçesi Taşdelen köyünde yaşamını sürdüren Bayram Yılmaz, 20 Şubat 2004'te henüz 10 yaşındayken eline aldığı yabancı bir cismin patlamasıyla iki elini ve bir gözünü kaybetti. Uzun yıllar birçok problemle karşılaşan Yılmaz hocalarının da teşvikiyle hayata devam etmesi gerektiğinin farkına vardı. Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle spora gidip derecelerle hayata daha da sıkı tutunan Yılmaz, bunun yanı sıra araba sürmek gibi birçok beceriyi de kazandı.

Bayram Yılmaz, 20 Şubat 2004'te henüz 10 yaşındayken bilmediği bir cismi merakından eline aldığını ve cismin patlaması sonucu iki elini ve bir gözünü kaybettiğini söyledi. Yılmaz, taburcu olduktan iki yıl sonraya kadar da stresli bir psikoloji içerisinde büyümeye çalıştığını hocalarının da bu doğrultuda kendisini okula daha fazla teşvik ettiğini belirtti. Bu süre içerisinde çeşitli problemler yaşadığını dile getiren Yılmaz, yaşadığı problemlerin bir süre sonra önemli olmadığını anladığını kaydetti. İçinde doğuştan gelen bir hırs ve azmin olduğunu anlatan Yılmaz, kendisinin bu nedenle okuluna devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, lisede beden hocasının ısrarlı teşvikiyle spora başladığını ve bu doğrultuda Şırnak'ta girdiği yarışmada herhangi bir engeli olmayan insanlara 350 metre fark atarak birinci olduğunu söyledi. Yılmaz Adana'daki Türkiye kupasına da katılım sağlayıp burada da dereceler elde ettiğini, buradan kazandığı dostluklar, gördüğü yeniliklerle araba sürme sevdasının başladığını ve hayata daha da sıkı tutunduğunu dile getirdi. Yılmaz, "Hayatın ne kadar güzel olduğunu dört duvar içerisinde kalarak göremez insanlar, bu yüzden dışarıya çıkıp hayatı izlemeliler" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Bayram Yılmaz, Yaşam, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelleri Aşarak Hayata Tutundu - Son Dakika

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