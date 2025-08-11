Engelli Aile, Arıza Nedeniyle Yolda Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Engelli Aile, Arıza Nedeniyle Yolda Kaldı

Engelli Aile, Arıza Nedeniyle Yolda Kaldı
11.08.2025 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'e taşınan engelli çocuğu olan aile, sürekli arıza veren aracı nedeniyle büyük zorluk yaşıyor.

2018 yılında görme ve duyma engelli olarak dünyaya gelen oğlunun tedavisi için İzmir'e taşınan aile, hastaneye rahat gidebilme amacıyla Mayıs 2020'de İzmir Arkas Bayii'nden Opel Crossland X SUV marka bir araç satın aldı. Ancak araç, kısa süre içinde arızalar vermeye başladı ve 5 yıldır araç arızaları giderilmediği iddia edildi.

2021 yılından itibaren çeşitli parçaları değişen araç, 2022-2023 yıllarında ise motor değişimi gördü. Buna rağmen sorunlar devam etti ve aile defalarca yolda kaldı. Mağduriyet üzerine dava açıldı, dava kazanıldı ancak temyiz sürecinde yalnızca değer düşüklüğü verildi.

Ağustos ayında Diyarbakır'a ziyareti için gelen aile, bu kez aracın çekişten düşmesiyle tekrar yolda kaldı. Yaklaşık bir haftadır İzmir'e dönemeyen aile, engelli çocukları ile büyük zorluk yaşadıklarını belirterek, "Artık yolda kalmaktan korkuyoruz, kontağı çevirmeye elimiz gitmiyor" diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Otomobil Sahibi Abdullah Aktaş, 2018 yılında oğlunun görme ve duyma engelli olarak doğduğunu Diyarbakır ve Mardin bölgesinde gerekli imkanları bulamayınca İzmir'e tayin istediğini, İzmir'e gittikten sonra, oğlunu hastaneye ve okula rahatlıkla götürmek için 2020 yılı Mayıs ayında İzmir Arkas Opel Bayii'nden Opel Crossland X marka bir araç aldıklarını söyledi. Aktaş, "Aracımız 2021 yılından sonra arıza vermeye başladı. 2022 itibariyle aracın çeşitli parçaları değişti. 2022-2023 yıllarında aracın motoru değişti. Ancak motor değiştikten sonra da yine yolda kalmaya devam ettik. Defalarca yolda kaldık. Mahkemeye gittik, dava açtık ve kazandık. Karşı taraf davayı temyize taşıdı, temyiz sonucunda sadece değer düşüklüğü verildi. 2025 yılı Temmuz ayında, bayram tatili döneminde aracımızın motor arıza ışığı yandı. Ağustos ayında memleketimiz Diyarbakır'a aile ziyareti için geldiğimizde ise bu kez aracımız çekişten düştü. Yaklaşık 5-7 gündür İzmir'e dönemiyoruz" dedi.

Biz artık çocuğumuzla, engelli oğlumuzla yollarda kalmak istemiyoruz diyen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Elimiz varmıyor kontağı çalıştırmaya. Güvenle gidemiyoruz, yolda korkuyoruz, çekiniyoruz. Lütfen bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Engelliler, Otomobil, Hukuk, Yerel, Yaşam, Opel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Aile, Arıza Nedeniyle Yolda Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı

13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
12:00
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
Uyurken cep telefonuna sızıp 628 bin TL dolandırdılar
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
19:12
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
Evlilik hazırlığı yapan nişanlı çifti feci kaza ayırdı
18:49
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 14:09:27. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Aile, Arıza Nedeniyle Yolda Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.