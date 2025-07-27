Engelli Birey Esin Sarıaslan\'a Yönelik Saldırı Kınandı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde memur olarak görev yapan ve yüzde 80 oranında bedensel engelli Esin Sarıaslan'ın komşusunu gürültü nedeniyle şikayet ederek saldırıya uğramasının ardından Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Engelli Meclisi tarafından Esin Sarıaslan'a uygulanan şiddeti kınandı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetcioğlu, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sadullah Efe, Kent Konseyi Kurul Üyeleri, Kent Konseyi'nde bir araya gelerek saldırıya uğrayan Esin Sarıaslan'nın yalnız olmadığını ifade ederek yaşanan üzücü olayı şiddetle kınayarak olayın takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ifade eden Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetcioğlu,"Akıl ve Vicdan sahibi tüm insanımızı fazlasıyla rahatsız eden Kadına, Öğretmene, Sağlık Çalışanına ve sokakta sıradanlaşan şiddet görüntülerine bir yenisi eklenmiştir. Engelliye dönük olarak yaşanan şiddet sonucu Erzurum'da bu üzücü olayı yaşayan Enis Sarıaslan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek yanında olduğumuzu ve devletimizin var olan gücü ile yalnız olmadığını ifade etmek istiyoruz. Kent Konseyi olarak, Kadın Meclisi olarak, bu üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Bu tür insanlıktan nasibini almamış kişilerin şiddet eylemlerinin adalet karşısında kamuoyunun vicdanını tatmin edecek şekilde cezalandırılmaması, bu tür şiddet olaylarına toplumun ve tanıklık eden kişilerin korku ve duyarsızlık ile seyirci kalınmaması, toplumsal tepkisizlik bu tür saldırganları, insani hak ve özgürlüklere dönük saldırı yapanları daha da cesaretlendirmektedir. Engelli kardeşlerimize yönelik bu üzücü saldırıların adalet terazisinde er geç cezalandırılarak vicdanları rahatlatacağına inanıyoruz" dedi.

"İnsanlara dönük hiçbir şiddet hareketi kabul edilemez."

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise, yaşanan üzücü olayın yakın takipçisi olacaklarını vurguladı. Başkan Tanfer,"Öncelikle Erzurum adına, Kent Konseyimiz adına saldırya maruz kalan engelli kızımız, kıymetli kardeşimiz Esin Sarıaslan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Özelde; kamusal alanlarda, sokakta, otobüste, evlerinde, işyerlerinde yüzlerce engel ile karşılaşan engellilere ve genelde tüm insanlara dönük hiçbir şiddet hareketi kabul edilemez. Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak, şiddeti kınıyoruz, reddediyor, telin ediyoruz. İnsanlara dönük şiddet konusunda Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi olarak yekvücut şekilde dimdik ayakta olduğumuzu tüm Türkiye kamuoyuna ilan ediyoruz. Devletimizin, Türkiye Yüzyılı yapma hedefine giden yolda engellilerimizle kol kolayız, omuz omuzayız. Engelli, Engelsiz eşit ve özgür yaşamın gerçekleşmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu konuda hassasiyetle konuya eğilmelerini ve sorumluların cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Yaşanan üzücü olayın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın igili birimleri hızlı bir şekilde devreye girerek şiddete maruz kalan engelli Esin Sarıaslan kızımız ile aile bireylerine yönelik danışmanlık tedbiri alınmış ve psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Devletimizin şefkatli, merhametli, adaletli, gülümseyen yüzü ile engelli vatandaşlarımız hiç bir zaman yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

"Herkese teşekkür ederim"

Devletin kendisine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Esin Sarıaslan, sözlerini şöyle sürdürdü, "Buradan devlet büyüklerimize, beni yalnız bırakmayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e Kamu görevlilerine, Kent Konseyimize, polisimize çok teşekkür ediyorum. Bir engelli birey olarak saldırya çok ağır bir şekilde maruz kaldım. Psikolojim bozuldu. Verdiğiniz güçlü moral desteğiniz bana güç verdi, moral verdi. Savunmasız Esin Sarıaslan olarak tek temennim saldırganların ağır bir şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." - ERZURUM