Polislerden özel bireye unutamayacağı doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen iftar programına davet edilen engelli birey Fatih Arslan'a doğum günü sürprizi yapıldı.

İftar programı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa

Vali Dr. Naci Aktaş ile birlikte Belediye Başkanı Burcu Köksal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, emniyet müdürlüğü personelleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavti in ardından ezanın okunması ile iftar yapıldı.

Oruçların açılmasının ardından etkinliğe katılan engelli birey Fatih Arslan'a unutamayacağı bir sürpriz yapıldı. Doğum günü olan Arslan için protokol üyeleri tarafından pasta kesildi.

İftar programı renkli görüntülerin ardından sona erdi.